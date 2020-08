En Antímano no solo ruegan por agua sino también porque llegue limpia

Credito: CiudadCCS

27.08.20 - Los habitantes del barrio La Colmena, ubicado en la parroquia Antímano de Caracas, ya no saben si alegrarse con la llegada del vital líquido a su comunidad, ya que este, desde hace más de dos meses, está llegando de color marrón y con mal olor. Es por ello que Marytriny Cumana, vecina de este domicilio, denuncia a través de Ciudad CCS dicha problemática.



Indicó que además de pasar tiempo con las tuberías secas en el sector, luego, cuando por fin llega el agua, es imposible usarla, ni siquiera para lavar la ropa, mucho menos para cocinar con ella o beberla



Cumana considera que en estos tiempos de pandemia de covid-19, es cuando más se debería gozar de un servicio eficiente de agua.



“He tenido que colocarle fieltro a los grifos, para así medio poder filtrarla, ya que no cuento con los recursos para poder comprar un filtro de agua, pero esto no ayuda, puesto que es tanta la tierra que sale por las tuberías, que tengo que estar quitando dicha tela para lavarla cada vez que se obstruye el paso del agua”, se quejó Cumana.



Denunció además que aun realizando el proceso improvisado de purificación del agua, su familia y ella se han visto en la necesidad de asearse con el líquido amarillento, exponiéndose así, a contraer una infección en la piel.



“No nos queda de otra que bañarnos con el agua marrón y de mal olor, aún sabiendo que nos podemos enfermar, exijo que mejoren el servicio de agua potable. Siento temor por la salud de mi hija, no solo por el coronavirus, sino también por la contaminación del agua”, denunció.



Según Cumana, varias personas de la zona han mostrado brotes de sarna, esto debido a la calidad del agua. Finalizó solicitando a Hidrocapital que tome cartas en el asunto, ya que el problema del agua sucia, no es solo en Antímano, pues esta crisis se repite en toda la ciudad de Caracas.

