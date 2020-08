Ministro Jorge Rodríguez asegura que superó el Covid-19 y se reincorpora a sus actividades

27-08-20.-El ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, informó a través de su cuenta en la red Twitter que superó el Covid-19 y que se reintegra al Gobierno nacional.

"Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección x Covid 19 que me aquejaba, Me reincorporo así a la lucha cotidiana",escribió Rodríguez.

Agregó: "Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos. Comparto poema del chino Valera Mora, para la sonrisa".

Venezuela reportó 807 nuevos casos de Covid-19 y ocho fallecidos este miércoles. De los 41.965 casos de Covid-19 contabilizados, un total de 8.683 se encuentran activos, 32.931 recuperados (78%), 3.430 están en Hospitales, 5.064 en CDI, 189 en Clínicas Privadas y la lamentable cifra de 351 fallecidos.