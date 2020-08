Lea las Efemérides del día 27 de agosto

Museo Jesús Soto en Ciudad Bolívar, Venezuela Credito: web

Tal día como hoy 27 de agosto, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 27 de agosto es el 239.º (ducentésimo trigésimo noveno) día del año en el calendario gregoriano y el 240.º en los años bisiestos. Quedan 126 días para finalizar el año.



1. Día Internacional de Cosplay. El origen de la palabra lo encontramos en la unión de dos palabras inglesas: "contum, disfraz y' play ' actual. Consiste en disfrazarse de un personaje favorito.



2. Muere Tiziano (1576). Fue un pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la Escuela veneciana. Sus perceptores artísticos fueron los pintores Giovanni Bellini y Gentile Bellini. Fue Pintor de Cámara. Entre otros movimientos: Manierismo. Género retrato pictórico, pintura religiosa, pintura mitológica, desnudo, pintura de historia y retrato. Dos de los temas que le lanzaron a la rama, escenas mitológicas o cuadros de temática religiosa. Tuvo una larga y dilatada carrera, y su obra atravesó muchas y diferentes etapas, en que su estilo cambio drásticamente. El conjunto de su obra se caracteriza por el uso del color, vívido y luminoso, con una pincelada suelta y una delicadeza en las modulaciones sin precedentes en la Historia del Arte. Distinciones: Caballero de la Orden de Espuela de Oro.



3. Muere Lope de Vega (1635) Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español y, por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal.



4. En París, los hermanos Montgolfier lanzan un globo al espacio que recorre 20 km. en 45 minutos (1783).



5. Nace José Ascensión Farreras (1785) Militar venezolano. Durante la Guerra Federal (1859-63); primero estuvo en contra de los federales; y más tarde se unió a éstos, siendo ascendido a General de División por el Presidente Juan Crisóstomo Falcón. El General de División José Ascensión Farreras falleció en Ciudad Bolívar el 18 de enero de 1865.



6. El Supremo Congreso de Venezuela autoriza la primera emisión de billetes y establece el peso venezolano como moneda de curso legal, con una equivalencia de 8 reales = 1 peso y una emisión inicial de un millón de pesos en papel moneda, en valores de 1, 2 y 4 pesos (1811).



7. Nace Amado Nervo (1870). Un hombre polifacético pues no sólo es afamado poeta modernista, sino también escritor, periodista y diplomático mexicano. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Algunas de sus novelas: El bachiller 1895 y El domador de almas 1899. Poesía: Perlas negras 1898, Místico 1898.



8. Nace Carl Bosch (1874), químico e industrial alemán, premio nobel de química en 1931 por su trabajo sobre la síntesis del amoniaco.



9. El estadounidense Edwin Drake, en un pozo construido en Oil Creek, cerca de Titusville, condado de Crawford, Pensilvania, encontró petróleo (1859). Aunque el petróleo ya era conocido, no estaba disponible en grandes cantidades para ser útil. A Drake se le atribuye popularmente el haber descubierto el petróleo. Fuera el pozo de Drake el primero o no, lo importante es que Drake inicia la industria petrolera.



10. Nace Norman Foster Ramsey (1915), físico estadounidense, premio nobel de física en 1989 por la invención del "separated oscillatory field method" (método de campo oscilatorio separado), el cual tiene importantes aplicaciones en la construcción del reloj atómico.



11. La emisora Sociedad Radio Argentina realiza la primera trasmisión de radio en Sudamérica (1920).



12. Nace Eduardo Ramírez Villamizar (1923) colombiano. Es un artista constructivo, pionero del arte abstracto en Colombia y uno de los más importantes de América Latina.



13. En Reino Unido, se publica la primera edición de el Libro Guinness de los Récords (1955).



14. Muere Ernest Lawrence (1958) fue un físico y químico nuclear estadounidense conocido por la invención, utilización y mejora del ciclotrón, y posterior en la separación isotópica del uranio durante el Proyecto Manhattan.



15. En Venezuela, se inauguró el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar (1973).



16. Un grupo de arqueólogos descubre en Cantabria, España uno de los frisos de pinturas rupestres más grandes del mundo, con una antigüedad estimada de 20.000 años (1997).



17. Marte realiza su máximo acercamiento a la Tierra en casi 60.000 años, acercándose a 55.758,005 km. (2003).



18. Se lanza el Sistema Operativo Linux Mint (2006).



19. Muere Néstor Zavarce (2010), conocido comúnmente como Néstor Zavarce, fue un cantante y actor venezolano. Gracias a la canción “Faltan Cinco pa' las Doce” (1963), composición de Oswaldo Oropeza, la que logró consagrarlo y que se convirtió en un clásico navideño en casi todos los países de habla hispana (especialmente cada 31 de diciembre).



20. Muere Popi (Diony José López) (2010) venezolano, humorista, presentador y productor de televisión. Grabó discos infantiles muy exitosos.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.