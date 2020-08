Tras ser secuestrado, asesinan al escolta del alcalde Junior Mujica del estado Zulia y su acompañante

26 de agosto de 2020.- Un doble crimen es perpetrado en el Zulia en extraña circunstancias. Las víctimas del asesinato fueron Zulia Jesús Ángel Montiel Flores (37), comocido como Tawala y su acompañante Jorge Luis Morán Fernández (25), conocido como «Chicho Cocodrilo». Fueron impactados con ocho disparos en circunstancias que aun se desconocen.

Según informaciones de distintos medios regionales, un hombre observó por la noche que un vehículo zigzagueó hasta caer al potrero. A las 4:00 de la mañana divisó de nuevo el auto, un Optra color plata, placa AC358FF, seguía aparcado con las luces encendidas. Al asomarse vio los dos cuerpos, uno encima del otro, ensangrentados.

En la escena del crimen fueron colectadas 15 conchas percutidas de bala calibre 9 milímetros, la misma fue custodiada por efectivos de la GNB-D115, Policolón, Cpbez, mientras que efectivos de la división de investigaciones de homicidios base San Carlos del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) se encargó del levantamiento de los cuerpos.

Montiel llevaba 14 años en el cuerpo policial, estaba adscrito en a la Secretaria Enlace Comunitario. Había sido nombrado recientemente por el alcalde Mujica coordinador político del Plan Agroproductivo El Diluvio-Palmar, por lo que sus funciones de escolta del alcalde de Jesús Enrique Lossada, Júnior Mujica.se habían reducido, solo ejercía cuando se le requería.

Su acompañante, alias «Chicho Cocodrilo», residía en la avenida 4F del sector Domingo Roa Pérez, en Santa Bárbara de Zulia.

Montiel es hijo del cultor popular Segundo Montiel y sobrino del dirigente político Arcadio Montiel. Trabajó como asistente de seguridad del exministro Jorge Giordani y tenía estudios de antropología como casi todos los de la casta Montiel. Había sido nombrado recientemente por el alcalde Mujica coordinador político del Plan Agroproductivo El Diluvio-Palmar, por lo que sus funciones de escolta se habían reducido, solo ejercía cuando se le requería.

El alcalde Junior Mujica rechazó el hecho y lo vinculó a mafias que operan en la zona e intentan apoderarse de ese territorio. "Responsabilizo a las mafias que quieren tomar ese territorio para cometer sus fechorías, para trasladar droga y otros ilícitos. No es la primera vez que atacan a uno de los nuestros en El Diluvio. Les digo, no vamos a entregar el municipio a los mafiosos, no podrán seguir cometiendo crímenes impunemente y las autoridades competentes deben actuar con fuerza y contundencia para garantizar la seguridad de nuestros habitantes que viven atemorizados ante la arremetida constante de estos grupos violentos".

Mencionó que conversó con el gobernador Omar Prieto y se enviaron comisiones al sitio de los hechos. Las autoridades policiales ya iniciaron las labores de investigación del caso.

Con "Tawala" van ocho los vinculados al alcalde Júnior Mujica que han sido asesinados en Lossada: David Mujica, Melecio Maparí, Adalberto Meleán, Michel Padrón, dos motorizados apodados El Mochuelo y El Gocho José , y el último fue Miguel Parra, secretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía, asesinado el 14 de mayo pasado. En julio de 2019 el coordinador de Alimentación, Francisco Díaz, sobrevivió a 11 disparos.