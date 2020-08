CICPC activa canales online para recibir denuncias por delitos informáticos

Credito: Archivo

22 de agosto de 2020.- Como parte de la garantía de protección, atención y seguridad de los ciudadanos durante la pandemia por el Covid-19, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), activó dos cuentas en la red social Instagram y vía mensajería de WhatsApp, para atender denuncias de delitos informáticos.



En estos tiempos de cuarentena social y colectiva establecida por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus en Venezuela, los ciudadanos han recurrido a las plataformas on line para la adquisición de productos, y en muchos de los casos los ciberdelincuentes se han aprovechado de estos espacios para cometer sus delitos.



Así lo informó este viernes, el jefe la División de Investigaciones de Delitos Informáticos del Cicpc, comisario Pascual González, durante una entrevista en un programa transmitido por Globovisión, donde indicó que los medios online para realizar la denuncia son a través de Instagram en los usuarios @DouglasRicoVzla y la cuenta @InformaticosCicpc, así como también vía WhatsApp por el número de teléfono 0424-279.06.19.



Señaló que las oficinas de la División de Delitos Informáticos de la policía científica, ubicadas en la avenida Urdaneta del municipio Libertador de Caracas, se encuentran operativas. “Una vez canalizada la denuncia por estos canales online, nuestros funcionarios inician las investigaciones y establecen contacto con la víctima para la atención oportuna”.



González exhortó a la población a corroborar la veracidad de correos electrónicos y mensajería en las redes sociales al momento de ser recibidos, debido a que una de las modalidades de los ciberdelincuentes es el phishing, que son fachadas de portales web en solicitud de datos personales para hackear las cuentas en plataformas sociales o bancarias.



“Hola soy María”



El Comisario González destacó que uno de los modus operandi de estos delincuentes, es la venta de divisas a un bajo precio, a través de mensajería de WhatsApp haciéndose pasar por un conocido de la víctima, ya sea María, Juan, entre otros nombres utilizados. En muchos de los casos, los estafadores han obtenido información por medio de las redes sociales. “Debemos proteger nuestros usuarios en redes sociales y, a su vez, no publicar información personal y familiar en ellas", recomendó.



Comercialización fraudulenta en Facebook



El jefe de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos del Cicpc, también explicó que otro de los fraudes es a través de compras en la red social Facebook, específicamente en la página “Marketplace”.



Los estafadores concretan la adquisición de productos y en el lugar establecido para la entrega cancelan con un capture de pantalla de un Pago Móvil, falso. En otros de los casos, cuando el vendedor se percata que el pago no se ha realizado, lo someten para que efectúe la entrega del artículo. La mayoría de los productos son electrónicos, como celulares, entre otros.



González exhortó a los ciudadanos a establecer negociaciones personales y fijar sitios de encuentros cercanos a sedes de instituciones de seguridad, sitios concurridos, para de esta manera disminuir la posibilidad de ser víctima de los ciberdelincuentes.