Lea las Efemérides del día 23 de agosto

Tal día como hoy 23 de agosto, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 23 de agosto es el 235.º (ducentésimo trigésimo quinto) día del año en el calendario gregoriano y el 236.º en los años bisiestos. Quedan 130 días para finalizar el año.



1. Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo.



2. Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.



3. Día Internacional del Hashtag.



4. Día Internacional del Internauta.



5. Muere Juan José Rondón (1822) Fue un militar venezolano, de la rama de caballería, que alcanzó el grado de coronel en el Ejército Republicano durante las guerras de independencia de Venezuela y Colombia. Se destacó en la batalla del Pantano en Vargas durante la Campaña Libertadora de Nueva Granada. La hazaña bélica por la cual se le conoce más al coronel Rondón fue su muy oportuna y decisiva intervención en la batalla de Pantano de Vargas, en Colombia, en 1819. Allí, cuando parecía estar perdido para las fuerzas bajo el mando del Libertador, éste contaba con la columna de caballería al mando del coronel Rondón. Muere a consecuencia de una herida leve que le fue infligida en la batalla de Naguanagua, en un pie que se gangrenó. Sus restos reposan en el Panteón Nacional.



6. Muere Rafael Urdaneta (1845) Fue un militar, político, Capitán General de Venezuela y Prócer de la Independencia de Venezuela, el "más leal de todos los leales a Simón Bolívar" y sexto presidente de la Gran Colombia, 1830 - 1831 General del Ejército Nacional de Colombia, 1821 -1822. En 1810, se alista en el ejército como teniente, donde va ascendido hasta llegar a Teniente Coronel, en 1812. Posteriormente se une a Bolívar y tiene un significativo rol en la Campaña Admirable. Su participación en la Guerra de Independencia fue valerosa, probablemente ha sido uno de los que más recorrió el territorio nacional luchando por la República. Después de numerosas acciones militares, entre las cuales destacan la retirada hacia la frontera en 1814, la toma de su ciudad natal, Maracaibo. Por los servicios prestados, Bolívar pidió su ascenso a General en Jefe. En 1824 fue nombrado Intendente del Zulia. En 1829, trató de salvar la obra bolivariana y la unidad de la Gran Colón y se encargó de la presidencia, siendo el último presidente de la Gran Colombia. Posteriormente fue nombrado por el presidente Soublette como enviado extraordinario de Venezuela ante el gobierno español para lograr el reconocimiento diplomático de este país. Sin embargo, en su camino hacia Madrid, muere en París. Su misión fue concluida por Fermín Toro.



7. Muere Andrés Ibarra (1875) Fue un Militar y ayudante de campo venezolano, patriota de la Guerra de Independencia. En su juventud cursó estudios en Estados Unidos y viajó a Europa. De regreso a la Gran Colombia fue incorporado al ejército patriota. Combatió con Bolívar y resultó herido en su defensa. Fue uno de los trece oficiales superiores del ejército que derrocaron al presidente José María Vargas y durante la Revolución de Reformas, combatió contra las fuerzas del Gobierno en el oriente y en Camoruco. Sus restos reposan en el Panteón Nacional.



8. Nace Gene Kelly (1912). Fue un bailarín, cantante actor de cine y teatro, director y coreógrafo, cineasta estadounidense. Estudios: Graduado en Ciencias Económicas en las Universidades de Pittsburgh, Universidad Estatal de Pensilvania. Premios: Oscar Honorífico 1952. Por su extraordinaria contribución al cine musical. Globo de Oro, Premio a la trayectoria Personal, Premio Emmi, Mejor Programa infantil 1967- Jack and The Beanstalk, Premio SAG Honorífico 1988, Premio César Honorífico 1996. Así como numerosas distinciones otorgadas por diversos organismos. Entre algunas de sus películas: Un día en Nueva York 1949, Un americano en París 1951, Cantando sobre la lluvia 1952, Xanadu 1980, etc.



9. Se coloca en Copenhaque la escultura de "La sirenita", personaje en bronce de un cuento de H.C. Andersen y símbolo de Dinamarca (1913).



10. Nace Luis Felipe Ramón y Rivera (1913) compositor y folklorista venezolano, dejó una importante contribución musical en obras para canto como Lejanía, Matinal, Aires de verde montaña y composiciones para piano como Joropo y Tierra andina, además de composiciones infantiles (f. 1993).



11. En Venezuela, el dictador Juan Vicente Gómez clausura la Imprenta Americana de Maracaibo y el periódico más importante del país, El Fonógrafo (1917).



12. En España, se decreta el primer Código del Trabajo (1926).



13. Nace Hamilton O. Smith (1931) Es un científico estadounidense: Médico, matemático y biólogo. Estudia Matemáticas en la Universidades de Illinois y Barkeley, y posteriormente estudia Medicina en la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore Universidad de California en Berkel, obtuvo un Grado en Biología. Universidad Laboratorio High School. Ocupación. Biotecnólogo, Bioquímico Biólogo y Microbiólogo. Área Microbioloegía. Se dedica fundamentalmente a la investigación de la biología molecular, en el Departamento de Investigación de la Universidad de Míchigan y Departamento de Microbiología en la Universidad de Johs Hopkins. Entre otros Premios recibidos: Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1978. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2001. Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencia.



14. El satélite espacial estadounidense Lunar Orbiter toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna (1966).



15. La Isla de Aves es declarada Refugio de Fauna Silvestre Nacional de Venezuela (1972).



16. Científicos de Estados Unidos hallan en Kenia restos de homínidos datados en dieciocho millones de años de antigüedad (1984).



17. Se lanza Blogger (1999). Es un servicio creado por Pyra Labs y adquirido por Google en el 2003, que permite crear y publicar una bitácora en línea. Para publicar contenidos, el usuario no tiene que tener ningún código o instalar programas de servidor o de scripting.



18. Muere Eduardo Ramírez Villamizar (2004) Artista constructivo colombiano. Es pionero del arte abstracto en Colombia y uno de los más importantes de América Latina.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.