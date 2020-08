(VIDEO) Argenis González Pona pregunta: ¿Presidente Maduro qué pasó con el Fondo de Pensiones de PDVSA ?

Jueves, 20 de agosto de 2020.- Desde Caripito, estado Monagas Argenis González Pona, trabajador petrolero jubilado le pregunta directamente al presidente Nicolás Maduro sobre la situación del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Petroleros, el cual fue retenido irregularmente por PDVSA y cuyo monto pertenece integralmente a los trabajadores jubilados de la industria petrolera.Estamos manifestando por nuestros derechos, expresó González, estamos manifestando Nicolás Maduro, porque usted y el señor Will Rangel, Asdrúbal Chávez, Tareck El Aissami, Delcy Rodríguez, Eduardo Piñate, ustedes son los responsables de que usted tiene que pagarnos nuestro dinero.Nos tienen cinco mil millones de dólares represados ahí en el Banco de Venezuela, saque esa plata, que esa plata es nuestra, esa plata es de nuestro Fondo de Pensiones.Que durante tantos años cotizando, locha tras de lochita, obtuvimos cierta cantidad de dinero y ¿cómo es posible que ustedes violentaron la cláusula 33 de los estatutos y han agarrado esos reales para invertirlos en otras cosas?Señor Presidente de la República, se lo digo: usted falló y fallaron los alacranes que tiene al lado.Señor Will Rangel…habló con Argenis González Pona, conversamos con ustedes donde yo les planteaba y le decía que cómo íbamos a hacer nosotros con el Fondo de Pensiones, con la homologación, con la TEA, el aumento de la TEA y usted nos dijo a nosotros, como director, me dijiste a mi que…que usted iba también, usted me dijo a mi, que usted iba como jubilado también y que usted nos iba a arreglar ese problema de inmediato.Le pido ¡por favor!, nos estamos muriendo de hambre, de desidia, nos debe Sicoprosa, nos quitaste Sicoprosa, vale.No tenemos medicamentos, no tenemos comida.¿Cómo es posible que nos estás matando?Nicolás Maduro, usted que fue sindicalista social, como usted dice: que amor con amor se paga, bueno, páguenos con reales porque usted bastante luchó para las rectificaciones de los trabajadores y de los jubilados en su tiempo de campaña, que usted andaba.Si hay plata pa las elecciones, pa la campaña, señor, usted tiene que por favor ponerse a derecho primero porque están utilizando nuestro dinero.Necesitamos nuestro dinero, vale.Nos dejaste pelando y eso no puede ser.Pena le deberían dar a ustedes que nosotros, de tantos años, Dios mío, ese problema es de humanidad y ustedes no han tomado todavía ninguna decisión.Te exijo que de aquí, de Caripito, este grupo de jubilados que nos estamos muriendo, nos estamos muriendo por culpa tuya.¿Qué es lo que pasa con ustedes, vale?¿Te vas a convertir Nicolás Maduro también en un alacrán?, eso no puede ser, chico.Pronúnciese Presidente, pronúnciese con nosotros.