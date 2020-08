Caracas: Valle-Coche, Macarao- Caricuao y Altagracia-Catedral ejes donde se concentra el Covid-19

18.08.20 - En reunión del equipo de coordinación de las acciones contra la COVID-19 en la ciudad de Caracas para proteger y cuidar al pueblo venezolano, la alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador, Erika Farías, destacó que en esta semana de "cuarentena radical 7+7" se han desplegado todos los equipos técnicos, médicos y políticos en todo el territorio de la ciudad de Caracas, para actuar con el despistaje activo y focalizado en las distintas zonas donde se concentra el mayor número de casos positivos de Coronavirus. Reseñó el portal de noticias de Venezolana de Televisión.



Explicó que en la ciudad capital los ejes, Valle-Coche, Macarao- Caricuao y Altagracia-Catedral, son donde se concentra la mayor cantidad de casos de COVID-19.



Detalló que hay un conjunto de parroquias como San José, San Juan, Sucre, entre otras, donde se lleva a cabo un trabajo focalizado y donde se encuentra desplegado el equipo de salud para el despistaje, la información y la prevención.



“Esta es una enfermedad que si la atendemos a tiempo son más los que se salvan y eso es importante que nuestro pueblo lo sepa. Nuestro gobierno cuenta con todo el tratamiento para todas las etapas de la enfermedad como asintomáticos, para casos leves, moderados y graves, pero todo esto no es suficiente, falta la conciencia de nuestro pueblo, no solo en el respeto de la cuarentena sino en el respeto de los protocolos y las medidas de bioseguridad que se han definido para prevenir esta situación del COVID-19”, exhortó.



La Alcaldesa agradeció la llegada de más de 200 médicos cubanos que se unen al equipo de las 46 Áreas de Salud Integral Comunitaria, para profundizar el trabajo de prevención y detección de casos positivos en el país y también para garantizar la atención médica de los venezolanos.



Farías informó a las personas que presentan algún síntoma y prefieren quedarse en casa, que no lo hagan, hay que acudir de inmediato al Área de Salud Integral Comunitaria donde se encuentran ubicados los módulos populares para la debida atención.



Anunció, que ya el Gobierno Nacional se encuentra haciendo estudios alternativos para combatir y erradicar el virus de la COVID-19. “Lo más importante es cuidarse, vamos todos a cuidarnos, vamos a mantener el distanciamiento físico, evitar participar en espacios donde haya gran concentración de personas y respetar la cuarentena, hay que utilizar todos los elementos de bioseguridad y recomendemos casa por casa, calle por calle, comunidad por comunidad, eje por eje, parroquia por parroquia, chequear si hay alguna persona con algún síntoma para que esta pueda acudir al médico”, indicó.



La autoridad única de salud del Distrito Capital, Armando Marín, elogió todo el trabajo que viene realizando el personal de salud en todos los Hospitales Centinelas, Hoteles Sanitarios y los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), así como la integración del personal civil, policial y de la FANB, en el sistema de salud de una manera organizada para avanzar en los espacios y aumentar la operatividad en la atención de los pacientes con COVID-19 y minimizar el impacto que ha tenido esta pandemia en el país.

