VEN-911 reporta y da seguimiento a los casos de Covid-19 en el territorio nacional

Caracas, 18 de agosto de 2020.- El servicio VEN-911, sigue trabajando día a día para atender cualquier tipo de emergencias, además de reportar y dar seguimiento a los casos de Covid-19 en territorio nacional, informó el Almirante en Jefe, Remigio Ceballos en una entrevista realizada en el programa 360 de Venezolana de Televisión.



En el programa conducido por Boris Castellano, Ceballos resaltó el trabajo en conjunto que viene realizando la Comisión Presidencial para Prevención y Control de Covid-19, cuerpos de seguridad del estado y los ciudadanos para contener la pandemia, con la filosofía de "anticipar, evaluar, responder".



"La comisión no ha dejado de trabajar en la prevención y control del Covid-19, lo que se demuestra con Venezuela siendo uno de los primeros países con mayor número de pruebas por millón de habitantes en Latinoamérica", señaló el Almirante en Jefe.



Desde la sala de control de VEN-911, también enfatizó el apoyo brindado por los aliados internacionales del país, "porque Venezuela no está aislada en el mundo", lo que ha permitido dar respuesta temprana a los casos y hacer las pruebas diagnósticas correspondientes.



Con respecto a la atención médica en el Poliedro de Caracas, explicó que los pacientes deben ser referidos desde otros centros, y que el objetivo es replicar este modelo en los diferentes estados del país, "actualmente en la sede de las Naciones Unidas, se está armando otro hospital intermedio para la atención de la población", indicó Ceballos.



Por otra parte, evidenció la necesidad de cumplir con las normas de bioseguridad, tales como el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, "Cuando incumplimos las normas para evitar los contagios, estamos actuando mal, como quitarse la mascarilla o realizar actividades sociales", aseguró Ceballos.



También resaltó que la acción pronta del Gobierno Bolivariano, y la unión cívico-militar es lo que ha evitado el colapso en medio de la pandemia como en otros países, aún así enfatizó que se debe seguir con el trabajo de prevención y control.



"Nos falta mantener la persistencia, seguir avanzando, respetar a las normas, para que nosotros podamos vencer esta pandemia", agregó el Almirante, en referencia a lo que todavía queda por hacer con respecto al coronavirus.



En el marco del trabajo realizado por la CEOFANB, Daniel Quintero reportó desde el Poliedro de Caracas, realizando un recorrido por el Hospital de Atención Intermedia, instalado por el ejecutivo nacional hace dos semanas.



Explicó que hasta los momentos no se ha alcanzando el tope máximo de atención en este hospital del campaña, donde conviven personal médico y militar, además de pacientes son sintomatología leve o asintomáticos.



A través de entrevistas también desmintió los rumores de cobro por atención en ese recinto hospitalario, y la instalación de horno crematorio para humanos.



Por último, el Almirante Ceballos, habló del constante esfuerzo de los cuerpos de seguridad, quienes continuan su lucha contra la delincuencia y contra el terrorismo para mantener la seguridad de la nación, haciendo referencia a las aeronaves estadounidenses que fueron intersectadas en los pasados cuatro días en cielo venezolano.