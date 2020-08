(VIDEO) Los cuatro buques detenidos por USA no eran de Irán

Martes, 18 de agosto de 2020.- Nacho Rodríguez y Toño Villamil de El Chapucero USA, desmintieron en un video el lunes 17 de agosto, publicado en You Tube, que los cuatro barcos supuestamente iraníes decomisados por autoridades estadounidenses por llevar combustible a Venezuela, realmente no son iraníes, según revelaron autoridades iraníes y que todo se trata de una noticia falsa emitida por USA.



Irán ha negado que los buques confiscados sean suyos, entonces de quién son se pregunta Rodríguez.



Los barcos fueron desviados a Houston, Texas donde empezaron a descargar el combustible que llevaban, incautándolo.



Irán ha señalado que todo esto que están haciendo los EEUU es completamente falso, que los buques que fueron detenidos, si es verdad que fueron detenidos no son persas, no son iraníes.



Supuestamente los barcos que no son de bandera iraní salieron de los Emiratos Árabes Unidos y de Israel y se dirigían a Inglaterra según lo señala un estudio de La Tabla, citado por Villamil.



El embajador de Irán en Caracas declaró al respecto:

Embajador iraní en Caracas declara sobre la detención de los barcos y la incautación de combustible

Credito: archivo web



¡Todo fue un montaje! EEUU nunca decomisó buques petroleros de Irán. Eran de aliados





Noticia relacionada: Rohaní desmiente a EEUU sobre procedencia de barcos iraníes que transportaban combustible a Venezuela