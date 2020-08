Lea las Efemérides del día de hoy 17 de agosto

Carlos Cruz-Diez Credito: Twitter

Tal día como hoy 17 de agosto, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 17 de agosto es el 229.º (ducentésimo vigesimonoveno) día del año en el calendario gregoriano, y el 230.º en los años bisiestos. Quedan 136 días para finalizar el año.



1. Día Internacional del Peatón.



2. Nace Andrés Ibarra (1807) Fue un militar venezolano patriota en la Guerra de la Independencia. Fue uno de los trece oficiales superiores del ejército que derrocaron al presidente José María Vargas y durante la Revolución de las Reformas, combatió contra las fuerzas del Gobierno en el oriente del país y en Camoruco. En su juventud cursó estudios en Estados Unidos y viajó por Europa. De regreso a la Gran Colombia fue incorporado al ejército patriota.



3. El estadounidense Robert Fileton lanza su barco propulsado por vapor desde el puerto de Nueva York (1807).



4. Batalla de Aragua de Barcelona (1814). Fue un enfrentamiento militar liberado en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas de la Segunda República y del Imperio Español. Resultado Victoria Realista.



5. Se crea en España el sello adhesivo de correos (1843), pero el decreto de Fermín Caballero no tuvo efectividad hasta el 1 de enero de 1850.



6. Muere José de San Martín (1850) Militar y político argentino. Considerado Prócer de Argentina, Chile y Perú. Rama militar: Ejército de los Andes, Ejército del Norte, Ejército de Chile, Ejército de Argentina, Ejército de Tierra, España. Ingresó al ejército español e hizo carrera militar en el regimiento de Murcia. Combatió al norte de África, luego contra la dominación napoleónica de España y participó en las Batallas de Bailén y La Albuera. Lideró la emancipación de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. Finalizó su carrera de armas una vez producida la entrevista en Guayaquil con Simón Bolívar, en 1822, donde le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú.



7. Muere Pedro Felipe Figueredo y Cisneros (1870), más conocido como "Perucho" Figueredo. Fue un revolucionario, poeta, abogado, militar independentista mambí, compositor cubano. Autor de la letra y melodía de La Bayamera, marcha guerrera que devino en el Himno Nacional de Cuba. Digno cubano que entregó su vida con la misma, dignidad y decoro con la que llamó al combate en las notas que creó. Fue fusilado por su ideario de libertad.



8. Se presenta el himno nacional de la República Dominicana (1883).



9. Nace Ramón Ocando Pérez (1899) | Excursionista venezolano. Fundador del Movimiento Scout en Venezuela.



10. Se estrena el primer dibujo animado de la historia, Fantasmagorie (1908).



11. Nace Carlos Cruz-Diez (1923) Artista plástico venezolano. Fue un artista del arte cinético, franco - venezolano, vivió y trabajó en París desde 1960 Considerado uno de los protagonistas más relevante del arte óptico y cinético, corriente artística que reivindica "la toma de conciencia de la inestabilidad de lo real". Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Caracas.



12. En España los Republicanos formaron el Pacto de San Sebastian (1930), el plan para derribar la monarquía y proclamar la República El conciliábulo republicano se convocara en dicha ciudad, una de las ciudades españolas de más carácter monárquico desde que María Cristina de Hamburgo, reina regente por la infancia de su hijo, Alfonso XIII, decidirá establecer allí su "Corte de verano" de 1886. Eran conscientes de que para derribar la monarquía y traer la República necesitaban pactar con otras fuerzas, las socialistas y los nacionalistas periféricos. El Pacto de San Sebastián consistió previamente en eso.



13. Nace Robert De Niro (1943) Estadounidense, actor, director y productor de cine, actor de voz, pintor, productor de televisión, guionista, actor y productor de teatro. Entre sus películas destacan: El irlandés, Taxi Drive, Uno de los muertos, El padrino parte II y Toro salvaje, estas últimas le acreditaron a dos Óscar. Otros premios: dos Globos de Oro, 1981 Premio Cecil B.DeMiller, 2011, Premio SAG. etc. Estudios en Stella Adier Studio of Acting, Lee Strasberg, Herbert Bergdorf. En su extensa carrera ha sido galardonado por su trayectoria profesional. Miembro Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.



14. Se proclamó la independencia de Indonesia (1945) por el político e ingeniero civil indonesio de nombre Sukarno, que fue presidente al proclamar la independencia de la República de Indonesia tras la independencia del archipiélago, anteriormente colonia de los Países Bajos. Distinciones Gran Cruz, clase especial, del Mérito de la República Federal de Alemania, Orden de Lenin, Premio Lenin de la Paz, Orden del Cóndor de los Andes, Grado Gran Cruz 1955, Orden de Georgi Dimitrov 1960, Nacional Hero of Indonesia 2012.



15. Se funda la Asociación de Contratistas de Obras del Distrito Federal, hoy Cámara Venezolana de la Construcción (1943).



16. George Orwell publica la Rebelión en la Granja. Novela que denuncia el totalitarismo nazi y soviético (1945).



17. Fracaso del primer intento en la Historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense (1958).



18. Por primera vez, dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra (1962).



19. Los aeronautas estadounidenses Bien Abruzzo, Max Anderson y Larry Newman cruzan el Atlántico a bordo del globo Double Eagle II (1978).



20. La empresa Philips fabrica el primer Compact Disc CD de la historia (1982).



21. Muere Cayito Aponte (2018) Humorista, cantante lírico y actor venezolano. Aparece en programas como Sin Nombre en CVTV, Piel Salvaje. Sus películas: Cien años de Perdón, Por todo lo Alto, Camaleona, Aventura, Operación chocolate, Nena, saludàme al Diego, Piel Salvaje. En RCTV Condujo los programas "Cuentame ese". Perteneció al elenco de Radio Rochela. Se destacó como cantante lírico en el Teatro Nacional en 1961, con un repertorio que llegó a contar con más de veinte títulos de las zarzuelas más conocidas. Entre las obras interpretadas que le dieron resonancia se cuentan: Don Pascuale, El elixir de amor, Tosca, Regoletto y El Barbero de Sevilla. Aparte trabajó en montajes venezolanos icónicos musicales como Cabaret, Jesucristo Superestrella y El hombre de la Mancha. etc.