(VIDEO) Hoy lunes comienza la cuarentena radical en toda Venezuela

17.08.20 - Este lunes 17 de agosto inicia una semana de cuarentena radical, con operaciones especiales en el Distrito Capital, Miranda, Zulia, Táchira, Bolívar, Sucre y La Guaira, que son las regiones donde se encuentran los focos de expansión más graves, con el objetivo de controlar el incremento acelerado de los contagios.“Estamos terminando un período de flexibilización necesaria y ahora vamos a 7 días de cuarentena radical, consciente, colectiva y voluntaria”, acotó.Desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, en Caracas, el Mandatario nacional destacó la labor del pueblo venezolano, que se ha enfocado en cumplir las medidas de bioseguridad, con el uso correcto del tapaboca y el distanciamiento social de dos metros.«He visto que la gente se está cuidando. una cosa es flexibilizar y otra cosa es no cuidarse, guardar la distancia social (…) Ha salido bien esas flexibilización. Ahora vamos a los siete días de cuarentena radical, consciente, colectiva, voluntaria», enfatizó.El jefe de Estado ratificó el llamado al pueblo venezolano de presentar cualquier síntoma que refiera una posible infección por covid-19 acudir de inmediato al médico para ser atendido por los expertos en el área de la salud del país. “Si usted tiene tos, si se siente mal, no se quede en su casa, vaya al hospital, al CDI, a la clínica ¡Podemos hacer todo a tiempo!”, instó.Maduro instruyó a las autoridades a acompañar a todas las personas que se encuentran aisladas, con diferentes actividades, como música o televisión.“Mi responsabilidad como Presidente es atenderte, salvarte, romper las cadenas de contagio y pido tu ayuda compatriota”, expresó.Señaló que Venezuela es el único país es el único país donde los contagiados por coronavirus Covid-19 están atendidos por el Estado. «Venezuela es el único país donde todos los que están contagiados tienen que estar con la atención del Estado. Nosotros buscamos que sea el 100%», expresó.Resaltó el trabajo realizado por todos los trabajadores de la salud, que atiende a todos los contagiados pro el brote en el país, con la amenaza de convertirse en caso positivo.«Gracias a ustedes. Dios se lo pagará con creces. La Patria se lo reconocerá por siempre. Todos los hospitales, clínicas, las 10.000 brigadas médicas», enfatizó.Vacuna contra el covid-19El Dignatario plaudió la creación por parte de la Federación Rusa de la primera vacuna contra el covid-19 «Sputnkik V». “Rusia empieza la vacunación en septiembre”.Celebró la iniciativa de Argentina y México, de producir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford contra el covid-19, para América Latina.«Bienvenida la iniciativa de Alberto Fernández (presidente de Argentina) y de Andrés Manuel López Obrador (México) de producir la vacuna desarrollada por Oxford», expresó.Reiteró el ataque que sufre el país por parte del gobierno de Donald Trump, quien persigue las compras de medicamentos que Venezuela realiza en el mundo para la atención de la pandemia. «“El gobierno de Donald Trump nos persigue, en caso de las medicinas de alto nivel que no se producen en Venezuela las traemos y se las garantizamos al pueblo de manera gratuita”.