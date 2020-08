Alcaldía de Caracas concentrará esfuerzos en tres ejes geográficos para combatir el Covid-19

16.08.20 - La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, indicó este domingo que, durante la cuarentena radical, se concentrarán los esfuerzos en tres ejes geográficos de la zona capitalina, para frenar la cadena de contagios del coronavirus Covid-19. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Farías señaló que donde se concentrarán los esfuerzos son en los ejes El Valle-Coche, Macarao-Caricuao y Altagracia-Catedral.



No obstante; indicó que también se llevarán a cabo diferentes jornadas en todas las parroquias de Caracas.



Durante una actividad encabezada por el Presidente Nicolás Maduro desde La Casona Cultural Aquiles Nazoa, en Caracas, la alcaldesa Érika Farías señaló que se realizarán jornadas de salud enfocadas en el despistaje, realizadas por las brigadas de prevención, que incluyen al poder popular y médicos.



En el eje El Valle-Coche están trabajando 600 personas, entre poder popular y médicos, explicó la burgomaestre.



De igual forma, se coordinó con la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Distrito Capital para controlar el acceso a las parroquias. «Trabajamos el tema de seguridad con la ZODI, en especial los puntos de control con los accesos de los ejes, para que podamos disminuir la movilidad en las comunidades. También reubicamos paradas y controlamos el comercio de las áreas autorizadas», recalcó la alcaldesa de Caracas.



En los ejes se instalaron aulas de sensibilización, para poder explicarle a los habitantes de la capital las consecuencias del Covid-19, así como crear conciencia en las personas que aún no creen en el coronavirus y no toman las medidas de bioseguridad.



Informó Erika Farías que, en el tema de servicios, se ha hecho un «trabajo de saturación» en materia de gas doméstico, agua, recolección de desechos sólidos y alimentación para disminuir la movilidad.

Focos en el Eje Valle-Coche



Farías explicó que se detectaron dos grandes focos de contagios en el eje El Valle-Coche, la zona más afectada por la pandemia en la ciudad capital: el mercado municipal de Coche y el sistema de trenes de los Valles del Tuy. En estas dos zonas se estará realizando trabajos de desinfección para cortar la cadena de transmisión del virus.

