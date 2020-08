Lea las Efemérides del día de hoy 16 de agosto

Carlos Raúl Villanueva Credito: web

Tal día como hoy 16 de agosto, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 16 de agosto es el 228.º (ducentésimo vigesimoctavo) día del año en el calendario gregoriano y el 229.º en los años bisiestos. Quedan 137 días para finalizar el año.



1. Nace Juan Bosco (1815) Sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Saleciana, la Asociación de María Auxiliadora ADMA, la Asociación de Salesianos Cooperadores. Promovió el desarrollo de un moderno sistema pedagógico como Sistema preventivo para la formación de los niños y jóvenes. También fue promotor de la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada especialmente en Europa y en América Latina. Autor de numerosas obras, como Memorias del Oratorio, El amor supera al reglamento, Estad siempre alegres. Todas ellas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta. Sus obras fueron requeridas directamente por jefes estadista y autoridades eclesiásticas de países como Ecuador, El Salvador, España, Inglaterra, Polonia, Panamá Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela entre muchos otras poblaciones, parques, calles, teatros, universidades y sobre todo colegios llevan su nombre.



2. Nace Gabriel Lippmann (1845), físico francés, premio nobel de física en 1908 por su método de reproducción de los colores en fotografía, basado en el fenómeno de la interferencia. Su descubrimiento permite la reconstitución íntegra del conjunto de las longitudes de onda reflejadas por un objeto. (f. 1921).



3. El presidente Juan Pablo Rojas Paúl ordena la construcción del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas (1888).



4. Muere John Stith Pemberton (1888) Farmacéutico estadounidense, creador de la fórmula de la Coca-Cola.



5. Nace Wendell Meredith Stanley (1904), químico estadounidense, premio nobel de química en 1946 por sus aportaciones a "la representación fiel de las enzimas y las viru-proteínas (f. 1971).



6. Nace James Cameron (1954) | Director, guionista y productor canadiense.



7. Muere Irving Langmuir (1957), químico estadounidense, premio nobel de química en 1932 por sus investigaciones en la química de superficie (n. 1881).



8. Nace Madonna Ciccone, conocida como La Reina del Pop (1958). Cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense. Sus mayores éxitos incluyen temas como Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Preach, La isla bonita, Like a Prayer, Express Yourself, Vogue, Frozen, Music, Hung Up y 4 Minutes. Su protagónico más elogiado es el de Eva Perón para Evita (1996), por el que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical; ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, con lo que establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, incluido en el Libro Guinness de los récords.



9. En Venezuela se inaugura el Estadio Luis Aparicio El Grande (1963).



10. En Venezuela, la Isla de Margarita se convierte en zona franca o puerto libre (1966).



11. En Venezuela se funda la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, hoy Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana UNEFA (1973).



12. Muere Carlos Raúl Villanueva (1975) Arquitecto y urbanista venezolano. Entre sus obras más destacadas se encuentran la Ciudad Universitaria de Caracas inaugurada parcialmente en 1954 y nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, y la re urbanización de El Silencio inaugurada en 1945.



13. Muere Elvis Presley (1977) Cantante estadounidense. Fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX considerado como un ícono cultural.



14. En China, Usain Bolt impone un nuevo récord mundial en los 100 metros planos con 9,58 segundos, en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín (2009).



15. Se estrena en Venezuela la película Bolívar, el Hombre de las Dificultades (2013).



16. Muere Aretha Franklin (2018) Cantante estadounidense de soul, R&B y góspel. Apodada Lady Soul (la Dama del Soul) o Queen of soul (la Reina del Soul), fue una de las máximas exponentes de aquel género, y una de las más grandes transmisoras de góspel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea.