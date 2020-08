Científicos revelan: Hay un 90% de probabilidad de que la sociedad humana colapse en décadas

14 de Agosto - La deforestación junto con la destrucción desenfrenada de los recursos naturales pronto tendrá efectos devastadores en el futuro de la sociedad tal como la conocemos, según dos físicos teóricos que estudian sistemas complejos y han concluido que la codicia nos ha puesto en el camino hacia un colapso irreversible en las próximas décadas.



La investigación de los dos físicos, uno de Chile y el otro del Reino Unido, se publicó recientemente en Nature Scientific Reports. Los investigadores utilizaron modelos estadísticos avanzados para ver cómo una población humana en crecimiento puede hacer frente a la pérdida de recursos, principalmente debido a la deforestación. Después de analizar los números, los científicos llegaron a una evaluación bastante sombría de las posibilidades de la sociedad de sobrevivir a la crisis climática.



"Según las tasas actuales de consumo de recursos y la mejor estimación de la tasa de crecimiento tecnológico, nuestro estudio muestra que tenemos una probabilidad muy baja, menos del 10 por ciento en la estimación más optimista, de sobrevivir sin enfrentar un colapso catastrófico", escriben los autores en el resumen del estudio.



De todos los problemas que plantea la crisis climática, como el aumento del nivel del mar, el aumento del clima extremo, la sequía, las inundaciones y las malas cosechas, los científicos se centraron en la deforestación, ya que es más mensurable en este momento.



"Muchos factores debidos a la actividad humana se consideran posiblemente responsables de los cambios observados: entre estos, la contaminación del agua y el aire (principalmente efecto invernadero) y la deforestación son los más citados. Si bien el alcance de la contribución humana al efecto invernadero y los cambios de temperatura aún es un tema de discusión, la deforestación es un hecho innegable", escriben los autores.



Los autores señalan que la tasa actual de deforestación significaría que todos los bosques desaparecerían en 100-200 años.



"Claramente, es poco realista imaginar que la sociedad humana comenzaría a verse afectada por la deforestación sólo cuando el último árbol fuera talado", escriben los autores, como informó el Daily Mail.



La trayectoria de un uso tan rápido de recursos para abastecer a una población humana en rápido crecimiento resultaría en la pérdida de los sistemas planetarios de soporte vital necesarios para la supervivencia humana, incluido el almacenamiento de carbono, la producción de oxígeno, la conservación del suelo y la regulación del ciclo del agua, según el Daily Mail.



En ausencia de estos servicios críticos, "es muy poco probable imaginar la supervivencia de muchas especies, incluida la nuestra, en la Tierra sin [bosques]", señala el estudio. "La degradación progresiva del medio ambiente debido a la deforestación afectaría gravemente a la sociedad humana y, en consecuencia, el colapso humano comenzaría mucho antes", escriben.



Los números que observan los investigadores resaltan el alcance de la codicia humana. Antes de las civilizaciones humanas, la tierra estaba cubierta por 60 millones de kilómetros cuadrados de bosques. A medida que la deforestación ha aumentado, el nuevo documento señala que ahora quedan menos de 40 millones de kilómetros cuadrados de bosque.



"Los cálculos muestran que, manteniendo la tasa real de crecimiento de la población y consumo de recursos, en particular el consumo de bosques, nos quedan algunas décadas antes de un colapso irreversible de nuestra civilización", concluye el documento.



El modelo desarrollado por los físicos muestra el crecimiento de la población humana alcanzando un nivel máximo que se ve socavado por la reducción de los bosques, que no tendrán suficientes recursos para sustentar a las personas. Después de este punto, "se produce un colapso rápido y desastroso en la población antes de llegar finalmente a un estado estable de población baja o extinción total ... Llamamos a este punto en el tiempo el 'punto de no retorno' porque si la tasa de deforestación no se cambia antes de este tiempo, la población no podrá sostenerse por sí misma y se producirá un colapso desastroso o incluso la extinción ", escriben los autores.



Por supuesto, como con todos los trabajos teóricos, existen limitaciones. El documento asume que algunas mediciones (como el crecimiento de la población y la tasa de deforestación) se mantendrán constantes, lo que ciertamente no está garantizado. El bosque también se toma como un sustituto de todos los recursos, lo que podría verse como demasiado simplista, como señaló IFLScience.



Los autores señalan que se necesitará una gran cantidad de acción colectiva para revertir la dirección y salvar a nuestra sociedad del colapso.