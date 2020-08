Lea las Efemérides del día de hoy 13 de agosto

Fidel Castro Credito: Archivo

Tal día como hoy 13 de agosto, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 13 de agosto es el 225.º (ducentésimo vigesimoquinto) día del año del calendario gregoriano y el 226.º en los años bisiestos. Quedan 140 días para finalizar el año.



1. Día Internacional del Zurdo.



2. Día Internacional del Filósofo.



3. Día Mundial del Clarinetista.



4. El año 3114 a. C. es la fecha de comienzo del calendario maya (que fue creado posiblemente en el siglo VI a.C.).



5. Nace Henri Pittier (1857) Fue un ingeniero, geógrafo, pintor, naturalista y botánico suizo. Fue pionero en la creación de Parques Nacionales en Venezuela, país en que finalmente se radicó y al que dedicó buena parte de sus investigaciones.



6. Nace Richard Willstätter (1872), químico alemán, premio nobel de química en 1915 por sus investigaciones en el campo de los pigmentos vegetales, especialmente la clorofila. (f. 1942).



7. Inauguración del Festspielhause (1876), teatro proyectado por Wagner. Es un teatro de ópera de Bayreuth, en Baviera, Alemania, que se dedica exclusivamente a la representación de las óperas compuestas por Richard Wagner. Fue especialmente concebido y construido por el propio Wagner. Fue el lugar donde se estrenó Parsifal, la última ópera que compuso en 1882.



8. Nace John Logie Baird (1888), inventor británico del primer televisor (f. 1946).



9. Nace Alfred Hitchcock (1899) Fue un Director de cine, productor, guionista, actor y director artístico, británico, nacionalizado estadounidense. Fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico. Tras una exitosa carrera en el cine británico en películas mudas y en las primeras sonoras, que le llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra. Acreedor de numerosos Premios en su trayectoria profesional. Entre otros: seis nominaciones a los Premios Oscar, cuatro a los Premios Emmy, ganó ocho Premios Golder Laurel.



10. Nace Felix Wankel (1902), ingeniero alemán, inventor del motor rotativo Wankel (f. 1988).



11. Muere Florence Nightingale (1910) Fue una enfermera, escritora, estadista, política y profesora británica, considerada precursora de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería.



12. Nace Salvador Edward Luria (1912), biólogo italiano premio nobel de fisiología o medicina en 1969 por sus descubrimientos sobre el mecanismo de replicación de los virus y su estructura genética. (f. 1991).



13. Harry Brearley inventa el Acero Inoxidable (1913).



14. Muere Eduard Buchner (1917), químico alemán, premio nobel de química por sus investigaciones en bioquímica y por su descubrimiento de la fermentación no celular en 1907 (n. 1860)



15. Nace Frederick Sanger (1918), químico británico, premio nobel de química en 1958 y 1980 (f. 2012). En 1975 desarrolló el método de secuenciación de ADN, conocido también como método de Sanger. Dos años más tarde empleó esta técnica para secuenciar el genoma del bacteriófago Φ-X174, el primer organismo del que se secuenció totalmente el genoma. Realizó este trabajo manualmente, sin ayuda de ningún automatismo. Este trabajo fue base fundamental para proyectos tan ambiciosos como el Proyecto Genoma Humano, y por él se le concedió su segundo Premio Nobel en 1980, que compartió con Walter Gilbert.



16. Nace Fidel Castro (1926). Fue un abogado, guerrillero, revolucionario, militar, estadista, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Primer Ministro y Presidente cubano. Estudios: Estudia Derecho en la Universidad de La Habana, donde se gradúa de Abogado Doctor en Derecho Civil y Licenciado en Derecho Diplomático. En la Universidad ocupó sugerentes cargos en la Federación Estudiantil Universitaria. Fue miembro destacado, de diversas organizaciones de estudiantes progresistas y antiimperialistas. Cargos: Primer Ministro y Presidente de Cuba, Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas. Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entre sus obras escritas figuran: La Historia me Absolverá, Hay que pensar en el futuro, José Martí autor intelectual Fidel Castro y la Religión, etc. Ha recibido un centenar de condecoraciones nacionales e internacionales. Entre ellas: 1961. Lenin de la Paz, 1963. Concejal Honorífico de Oleiros, 1972. Orden de Lenin, 1976. Orden de la Revolución de Octubre, 1988. Medalla Combatiente de la columna Uno José Martí, 1990. Medalla Emilio Zapata, México, 1992. Hijo Adoptivo de Làncara, España. 1993. Medalla Cecilio Acosta, Venezuela, 2000. Gran Collar de la Orden del Libertador, Venezuela, 2001. Gran Collar de la Orden Congreso de Angostura, Venezuela, 2003. Medalla de la Ciudad de Buenos Aires, 2003. Medalla Conmemorativa 50 años Aniversario del 26 de Julio.



17. Nace Tomás Borge (1930). Fue un revolucionario, Comandantes del FSLN , estadista, escritor, político, poeta y político nicaragüense. Fue miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se desempeñó como Embajador en diferentes lugares. Libros: Los primeros pasos de la revolución, 1981. La paciente impaciencia, 1989. La mujer y la revolución nicaragüense, 1982.



18. Se estrena la película Bambi (1942).



19. Muere Herbert George Wells (1946). Fue un escritor, historiador, periodista, idealista, novelista, escritor de ciencia ficción y es frecuentemente citado como el "padre de la ciencia ficción" Educación: Doctor en Biología. Obras notables: La máquina del tiempo. El hombre invisible, La isla del doctor Morean, La guerra de los mundos. Los primeros hombres de la Luna. Etc.



20. El Sistema de Tranvías de Caracas cierra operaciones (1947).



21. El ejército de la RDA comienza la construcción del muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del Este al Oeste (1961).



22. Muere Alejandro Otero (1990) Fue un pintor, escultor y profesor venezolano. Es junto a Jesús Soto y Carlos Cruz uno de los artistas cinéticos más importantes de Venezuela. Estudios: Escuela de Arte de Caracas. Distinciones: Museo Alejandro Otero. Entre sus obras: Paisaje de Flores de Catia 1941 y su autorretrato 1943. En 1944 realizó su primera exposición juntos a César Enríquez, en el Ateneo de Valencia. El gobierno francés y posteriormente el Ministerio de Educación de Venezuela le otorgaron en 1945 una beca para cursar estudios en París. En 1958 obtuvo el Premio Nacional de Pintura en el XIX Salón Oficial Anual de Arte Venezolano con su Coloritmo N° 35. En ese instante la pintura abstracta, la pintura no objetiva, queda no solamente reconocida oficialmente, lo cual ya había tenido lugar al participar en salones anteriores, sino que resultaba premiada como expresión de una de las principales corrientes de nuestro lenguaje plástico.



23. Se inaugura en Berlín, Alemania, una reproducción fiel al punto fronterizo más famoso del Muro de Berlín, el Punto de Control Charlie (2000).