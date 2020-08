Organizaciones revolucionarias se congregaron en Caracas para exigir la aparición de Carlos Lanz

Luis Damiani pide se busque a Carlos Lanz hasta debajo de las piedras Credito: Comunicaciones Minka

Organizaciones piden se busque a Carlos Lanz Credito: Comunicaciones Minka

(13/08/2020).- El movimiento social y las organizaciones populares revolucionarias se congregaron en la plaza Bolívar de Caracas para exigir la aparición sana y con vida del camarada, líder revolucionario, mentor y comandante Carlos Lanz Rodríguez, que se encuentra secuestrado desde el sábado 8 de agosto, visto por ultima vez en su residencia en el estado Aragua, acción que alerta a los militantes revolucionarios a una declaración de guerra.



Así lo expresa una nota de prensa de la agrupación Comunicaciones Minka.



Explican que desde los 17 años, Lanz ha estado al frente de las luchas revolucionarias de este país y su más reciente aporte es el proyecto "Todas las manos a la Siembra", llevado a cabo desde el Ministerio de Educación.



Igualmente ha expresado sus denuncias acerca de las operaciones paramilitares colombianas en territorio venezolano, con sus investigaciones sobre las proxiwar o la guerra no convencional, las revelaciones sobre la estrategia Rollback, su aporte al proceso formativo en las organizaciones populares revolucionarias y en el estado militar venezolano, son motivos contundentes para pensar que Lanz fue secuestrado por el aparato de inteligencia de Estados Unidos e Israel, refiere la nota.



En la actividad llevada a cabo en el centro de Caracas, el combatiente Luis Damiani y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, hizo un llamado a las organizaciones populares en unidad con el gobierno revolucionario a seguir planificando y accionando por la aparición del compañero Lanz Rodriguez.



“Venimos a comunicar a todas las organizaciones, movimientos sociales, revolucionarios del país, que articulen para la búsqueda, hasta debajo de las piedras del compañero”, dijo.



“Recordemos, que nos une por Carlos la lucha contra; la dominación, el imperialismo, el sionismo, las trasnacionales, que quieren venir apoderarse de Venezuela para quitarnos nuestras reservas petroleras y riquezas, ya que estamos en un gobierno revolucionario, ¡Rodilla en Tierra!” declaró Damiani.



“Nos une con Carlos, el militante integral, que ha luchado en diferentes espacios, tratando de avanzar para superar los conflictos y las contracciones en la cual se construye la historia de Venezuela, y siempre comprometido con lo más humildes, con los sectores populares, los subalternos, es la lucha contra la dominación, especulación y la corrupción, recordemos también, que Carlos estaba peleando, en el espacio militar, en el ámbito de la cultura, por la educación, en la agricultura, allí están muchos de sus logros” reiteró Damiani.



Asimismo, demostrando la unidad de los movimientos sociales ante el secuestro de este insigne revolucionario, la compañera de Comunidades al Mando-Proyecto Nuestra América, Ely Flores destacó, que esto no es una desaparición regular como algunos la han querido divulgar en las redes sociales, “de un señor de 72 años, que a lo mejor perdió la memoria, este es un hombre que fue sacado de su casa, que en este momento no aparece en ninguna parte. Que en sus últimos años ha denunciado sobre la guerra no convencional, (Proxiwar), y a Colombia como el principal agente transgresor de nuestra soberanía, hoy se encuentra desaparecido cuando se tiene una amenaza contra nuestro país, denunciado por nuestro presidente Nicolás Maduro”