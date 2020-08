Sencamer contactó a más de 11 mil usuarios vía telefónica para agilizar sus trámites

11 de agosto de 2020.-Los operadores telefónicos del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contactaron vía telefónica, a 11.251 actores económicos de los sectores priorizados dentro del Decreto de Estado de Alarma Nacional, para gestionar la demanda de los servicios y trámites de forma directa y personalizada.

Esta novedosa modalidad de atención le permite a la institución acercarse cada vez más a sus usuarios y hacer seguimiento de sus procesos pendientes, para así avalar la calidad de sus productos y servicios.

Angélica Pacheco, representante de la empresa SC Johnson & Johnson de Venezuela, SCA, dedicada a la fabricación de productos domésticos y profesionales de limpieza manifestó su complacencia por este servicio. "La verdad es que me atendieron muy bien, recibí asesoría constante para los trámites de renovación de Código de Producto Envasado (CPE), el registro de productos nacionales e importados y consultas técnicas del 2021; entre otros servicios que la empresa necesitaba. Me sorprendí cuando me llamaron para detallarme sobre los trámites, pues, no me lo esperaba, fue muy útil porque todas mis dudas sobre las solicitudes fueron atendidas a tiempo. Me siento muy satisfecha con la atención", expresó.

Éste es el resultado de la estrategia que emplea el Sencamer, como parte de las políticas que ha exigido la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, para mantenerse a la vanguardia y seguir ofreciendo los servicios para la comercialización, durante el confinamiento y bajo estándares de eficiencia, seguridad e inmediatez para garantizar bienes y servicios de calidad a todo el pueblo venezolano.