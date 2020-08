Lea las Efemérides del día de hoy 11 de agosto

Rómulo Gallegos, escritor de la novela Doña Bárbara, publicada por primera vez un día como hoy 11 de agosto de 1929

Tal día como hoy 11 de agosto, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 11 de agosto es el 223.º (ducentésimo vigesimotercer) día del año en el calendario gregoriano y el 224.º en los años bisiestos. Quedan 142 días para finalizar el año.



1. Día Mundial del Hip Hop.



2. Fundación del Observatorio inglés Greenwich (1675).



3. Por primera vez se corre la carrera de caballos Royal Ascot, en Inglaterra (1711).



4. Batalla de Naguanagua (1822). Fue un enfrentamiento militar librando en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, entre las fuerzas realistas y patriotas con la victoria de las segundas.



5. Nace Christiaan Eijkman (1858), fisiólogo neerlandés, premio nobel de medicina en 1929 por ser el descubridor de la importancia de las vitaminas en la dieta, identificando por primera vez la vitamina B1. (f. 1930).



6. Muere Alvaro Reynoso (1888). Fue un destacado científico cubano del siglo XIX. Debido a sus valiosas investigaciones químicas, fisiológicas, agronómicas y tecnológicas-industriales, es considerado el Padre la Agricultura Científica en Cuba. Se doctoró en Ciencias en la Universidad de París, en 1856. Miembro de la Academia de Ciencias, 1860. Como parte de su interés por la química fisiológica, realizó interesante investigaciones sobre la diabetes mellitus. Entre sus numerosos libros podemos mencionar: Ensayo sobre cultivo de la caña de azúcar.



7. Muere Eugenio María de Hostos (1903). Fue un intelectual, profesor, filósofo, sociólogo, escritor y político puertorriqueño. Solía ser llamado el Ciudadano de América por haber entregando su existencia a la lucha por la independencia de Puerto Rico, la unidad de las Antillas y de América Latina. Su otra prioridad fue la educación. Fundó la primera Escuela de Normal en Santo Domingo. Está considerado el precursor/fundador de la Sociología en América. Licenciándose en Sociología política en la Universidad Complutensel de Madrid, formándose en Derecho, Filosofía y Letras. En 1863 pública la novela política "La peregrinación de Bayoán".



8. Un procedimiento de película sonora es patentado, por primera vez, por el francés Eugene Lauste (1906).



9. Muere Andrew Carnegie (1919), industrial, empresario y filántropo estadounidense. Financió el Puente Eado, diseñado por James Eado. Creo la Carnegie Steel Company en Pittsburgh. La fortuna que ganó en sus negocios la destinó a la filantropía y educación, fundando el Instituto Carnegie, el Fondo Crnegie para la Paz Internacional y la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgt. Miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense. Bessemer Golf Medal. Librar Halla of Fame Doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México 1910. Considerado a menudo como segunda persona más rica de la historia, (revista Forbes).



10. Nace Aoron Klug (1926), biólogo molecular sudafricano. Nobel de Química en 1982 por el desarrollo de métodos cristalográficos para descifrar los complejos proteínicos de los ácidos nucleicos.



11. Nace Lucho Gatica (1928), actor, músico, compositor y cantante chileno. Llamado el Rey del Bolero. Considerado uno de los mayores y más influyentes exponentes del bolero. Distinciones: Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2007.



12. Se publica la primera edición de Doña Bárbara, obra del escritor venezolano Rómulo Gallegos (1929).



13. Nace Susana Duijm (1936), modelo venezolana, primera latina electa Miss Mundo (f. 2016).



14. En Venezuela se inaugura la Plaza Francia o Plaza Altamira en Caracas (1945).



15. Nace Stephen Wozniak (1950) Ingeniero, inventor, empresario y filántropo estadounidense. Cofundador de Apple, sus inventos y máquinas están reconocidos como grandes contribuciones a la revolución de la computadora personal en los años setenta.



16. Nace Gustavo Cerati (1959) Cantautor y guitarrista argentino de rock, de la banda Soda Stereo (f. 2014).



17. Muere Max Theiler (1972), virólogo surafricano, premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1951 por desarrollar una vacuna para la fiebre amarilla (n. 1899).



18. Muere Vicente Emilio Sojo (1974) Educador y compositor venezolano. Fue un musicólogo, educador, senador y compositor venezolano. 1930. Director del Orfeón Lamas. En ese mismo año funda la Orquesta Sinfónica de Venezuela. En 1951 recibió el Premio Nacional de Música de Venezuela en reconocimiento a toda su obra. A Vicente E. Sojo se le atribuye la creación de la escuela moderna de musical en Venezuela. Para el Orfeón Lamas, compiló y armonizó más de 200 canciones populares y del folclore, logrando un rescate significativo de las tradiciones musicales del país. Una de sus obras: Misa cromática. Etc. Libros: Quipa Guatireña, Vicente Emilio Sojo Works for Guitar.



19. Muere Pedro Estrada (1989) Político y policía venezolano.



20. El lanzador venezolano Wilson Álvarez, jugando para los Medias Blancas de Chicago realiza un no hit no run contra los Orioles de Baltimore (1991). Es el primer venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas de Béisbol.



21. Muere Vidiadhar Surajprasad Naipaul (2018), más conocido como V. S. Naipaul. Fue un escritor, novelita, periodista, ensayista, trinitense con nacionalista británica. Premios: Nobel de Literatura, 2001. Otros Premios: Booker, Premio Jerusalén. Obras notables: Una Casa para Mr. Biswas. Un recuerdo en el río. Miembro Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Real Sociedad de Literatura. Educación: University College. Queen's Royal College. Género: Novela, ensayo y cuento.