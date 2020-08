Alcalde de Sucre Rangel Ávalos anuncia que dio positivo en prueba de Covid-19

11-08-20.- El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que resultó positivo en la prueba de Covid-19."Queridos compatriotas del nunicipio Sucre, cumplo con informarles que lamentablemente me he contagiado de Covid 19", expresó.Aseguró que "Para el momento me siento con buena salud, aislado como debe ser y dispuesto a dar la batalla para continuar adelante por mi pueblo y siempre con mis ideales socialistas y revolucionarios".Asimismo, indicó que su familia se encuentra bien y que la Alcaldía seguirá adelante trabajando y atendiendo a las personas ante la situación de pandemia. "Seguimos avanzando. Ganaremos esta lucha. Hasta la Victoria siempre", agregó el alcalde.