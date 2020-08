Hoy comienza proceso de postulación de candidatos a la AN

10.08.20 - A partir de este lunes 10 y hasta el 19 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará el proceso de recepción de postulaciones de candidatos aspirantes a participar en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) el próximo 6 de diciembre.



La jornada que se realizará de manera virtual y solo se consignará en la sede un mínimo de recaudos, finalizará el 19 del mes en curso. Así lo informó la rectora del CNE, Tania D’Amelio en entrevista con Unión Radio.



La rectora indicó que ese proceso se hace por vía internet, se entrega una clave a las organizaciones políticas y ellos van a ir postulando; “luego nosotros hicimos un diseño de una planilla con menos recaudos, de tal manera que no duren mucho tiempo aquí para verificar los anexos”.



De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), podrán presentar candidatos todas aquellas organizaciones con fines políticos nacionales, regionales, grupos de electoras y electores y ciudadanos por iniciativa propia, así como las comunidades indígenas acreditadas ante el organismo electoral.



Las postulaciones serán efectuadas por representantes autorizados de las organizaciones políticas para realizar el procedimiento a través del Sistema Automatizado de Postulaciones (Sap) en el portal del Poder Electoral www.cne.gob.ve. En total serán electos 277 diputados y diputadas con sus respectivos suplentes, lo que corresponde a 66% más de parlamentarios que en la pasada elección de 2015.



Los autorizados para postular tendrán que consignar ante las Juntas Regionales Electorales de sus respectivas entidades federales las planillas, por triplicado, emitidas por el Sistema Automatizado de Postulaciones.



Actualmente 107 organizaciones con fines políticos están autorizados para participar en el proceso electoral de diciembre y está conformado por 30 Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, 53 Organizaciones con Fines Políticos Regionales, 6 Organizaciones y 18 Organizaciones Indígenas Regionales.



En mayo, el CNE presentó ante las organizaciones con fines políticos el Sistema Automatizado de Postulaciones para demostrar su funcionamiento, como parte de las actividades que actualmente ejecuta el órgano comicial en el marco de las elecciones de diputados y diputadas a la AN que se realizará el próximo 6 de diciembre.



De este modo, los representantes de las agrupaciones políticas participantes conocieron el manual que regirá este proceso y recibieron detalles sobre los mecanismos de conformación de la cantidad de cargos a elegir (Lista de Adjudicación Nacional, Lista Regional y Nominales) y la distribución de cargos nominales en las 87 circunscripciones electorales.



Además, las postulaciones deberán tener una composición paritaria por sexo, de acuerdo con el reglamento sobre paridad de género aprobado por el organismo electoral. Sin embargo, esta norma solo se aplicará a los candidatos que no fueron electos a través de elecciones primarias.



Del mismo modo, el ente comicial ofreció talleres de inducción a las organizaciones con fines políticos para que se familiarizaran con la aplicación del reglamento especial sobre la paridad de género en el Sistema Automatizado de Postulaciones.



El CNE podrá extender el lapso de postulaciones en un proceso electoral mediante resolución debidamente motivada, sin afectar las etapas subsiguientes del mismo.



Con información de Prensa VTV / Diario Vea



