Lea las Efemérides del día de hoy 9 de agosto

Los Pueblos Indígenas en su Día Internacional Credito: Twitter

Tal día como hoy 9 de agosto, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 9 de agosto es el 221.º (ducentésimo vigesimoprimer) día del año en el calendario gregoriano y el 222.º en los años bisiestos. Quedan 144 días para finalizar el año.



1. Día de los Amantes de los Libros.



2. Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.



3. Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia.



4. En Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa (1173).



5. Apertura de la Capilla Sixtina en Roma (1483).



6. Nace Roman Cardenas (1862) Ingeniero venezolano. Reformó la Hacienda Publica durante el régimen de Juan Vicente Gómez. Estudió en la Universidad Central de Venezuela y obtiene el título de Lic. en Ciencias físicas y matemáticas. Construye el mercado de Capacho, el acueducto del edificio del Colegio Nacional del Táchira, el puente sobre el río Uribante y elabora un proyecto para el ferrocarril de los llanos. En 1910, asume el cargo de Ministro de Obras Públicas, elabora el primer plan nacional de vías y comunicación. Tuvo varios cargos públicos.



7. Nace Elías David Curiel (1871). Fue un escritor, poeta, docente, periodista venezolano. Estudió en el Colegio Federal de Varones en su ciudad natal, en donde luego va a desarrollar su labor educativa, y además es fundador y director del Colegio de Coro, Venezuela. Precursor de la modernidad literaria en Venezuela. Obras: Poemas en flor, Música astral, Apéndice lírico, Ebriedad de nube: poesía, etc.



8. Nace Reynaldo Hahn (1874), fue un compositor, cantante, pianista y director de orquesta y crítico musical francés, venezolano y alemán. Se radicó desde muy niño en Francia y poseía (f. 1947). Compuso óperas, operetas, música de cámara y música orquestal. Hahn participó como combatiente de la infantería francesa durante la Primera Guerra Mundial. En el frente compuso el ciclo de cinco canciones inspiradas en poemas de Robert Louis Stevenson y parte de la ópera Le Marchand de Venise, inspirada en la obra homónima de William Shakespeare. En 1924 el gobierno del presidente Alexandre Millerand le confirió la Legión de Honor.



9. San José (Costa Rica) se convierte la primera ciudad de América Latina en poseer iluminación eléctrica (1884).



10. Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías (1892).



11. Nace Ramamrita Ranganathan (1892), matemático y bibliotecario indio (f. 1972). Fue el creador de una de las más destacadas clasificaciones bibliotecarias, la clasificación colonada o facetada. Es considerando como el padre de la biblioteconomía de la India.



12. Nace Jean Piaget (1896), psicólogo infantil francés (f. 1980). Piaget demuestra que existen diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto, más aún: existen diferencias cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia (lo cual no implica que no haya en la sociedad humana actual una multitud de adultos cronológicos que mantienen una edad mental pueril, explicable por el efecto del medio social). Entonces surgió la teoría Constructivista del aprendizaje, de su autoría. Por tal demostración, Piaget hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico.



13. Nace William Alfred Fowler (1911), físico estadounidense, premio nobel de física en 1983 por sus estudios sobre los procesos importantes en la estructura y evolución de las estrellas, premio que compartió con el físico indio Subrahmanyan Chandrasekhar. (f. 1996).



14. Estados Unidos lanza en Nagasaki, Japón, la segunda bomba atómica de la historia (1945).



15. Nace Whitney Houston (1963), estadounidense. Cantante de Rab, soul, blues, y góspel, aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo.



16. Muere el compositor mexicano Jesús "Chucho" Morgue (1964), autor de más de 600 canciones. En 1934 el bolero "Sacrificio" significa un éxito, al que le siguen otros como "Pobre corazón", "Cartas marcadas" y "La feria de las flores". Autor de numerosos boleros, conocido internacionalmente por su canción "México lindo y querido".



17. En Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas conocido como Watergate. Le sucede en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford (1974).



18. Se funda el periódico venezolano Notitarde (1976).



19. Crisis de la corbeta Caldas (1987). Fue una crisis diplomática entre Venezuela y Colombia, por el ingreso de una corbeta de la Armada de Colombia en aguas del Golfo de Venezuela. La crisis termina el 18 de agosto de 1987 con la retirada de la corbeta.



20. Muere Ramón Valdés (1988) Actor de cine y televisión mexicano. Es conocido por su personaje de Don Ramón en El Chavo del 8.



21. Muere Frankie Ruiz (1998) Conocido como El Papá de la Salsa. Cantante, compositor y director estadounidense de ascendencia puertorriqueña.