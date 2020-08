(VIDEO) Ya saben contra el Coronavirus ¡Apliquen La Regla de Tres!

Sábado, 08 de agosto de 2020.- De TiK Tok tomamos esta excelente recomendación contra el Coronavirus, recomendación que nos viene de México.



Lo llaman la Regla de Tres:



1- Mantén tu sana distancia, dos metros de distancia, fácil.

2- Usa tu mascarilla, pero no es nada mas que la uses tú, que la use la otra persona también, sino no sirve de nada.

3- Lávate las manos.



Si tu haces esas tres cosas yo te aseguro que la propagación va a ser mucho menor, nos recomienda la persona que le da el mismo consejo a sus propios hijos.



Ya saben: Contra el Coronavirus ¡Apliquen la Regla de Tres!