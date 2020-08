Caracas: 56 médicos cubanos junto a sus colegas venezolanos batallan contra el Covid-19 en el Hospital de Coche

04.08.20 - Las largas horas de trabajo y la atención permanente tienen un alto costo para los 56 médicos cubanos que trabajan en el Hospital Periférico de Coche, en el sureste de la capital venezolana.



Sufren estrés y cansancio, pero sus pacientes los consideran héroes por luchar en el campo de batalla más atroz de la guerra contra el COVID-19: la Unidad de Cuidados Intensivos.



A cada momento, el médico Alexander Roque, especialista en Terapia Intensiva, con más de 16 años de experiencia, revisa las carpetas de cada paciente, está atento a los protocolos, a los monitores, y cada mañana discute con su equipo las pautas a seguir.



"Estamos aquí desde marzo, vinimos para apoyar en el hospital de Mariara, en el estado Carabobo (norte), pero aquí estamos para apoyar a los pacientes COVID-19 desde hace 17 días cuando se inauguró la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Coche", contó a Sputnik.



La pandemia tomó por sorpresa al mundo, y desde que se conoció el primer caso en Wuhan, China, hasta el momento, muchísimos protocolos de seguridad y de tratamientos para los pacientes han variado.



"Es complejo esto, porque hay que estar constantemente revisando, actualizándose, porque en pocas horas todos los protocolos científicos que dan pueden ir cambiando, creo que eso ha sido un gran reto para todos los médicos", expresó.



Agotamiento



En los pocos gestos que se pueden observar de Roque, por el visor empeñado de sus lentes, hay expresiones de preocupación y cansancio.



Cada día, este hombre de 43 años comienza su turno a las 8:00. "No, nunca sé cuando termina, creo que hasta que el cuerpo aguante y lo menos que hago al salir es mirar el reloj", explicó.



Lleva un traje blanco de líneas azules, mascarilla, guantes y lentes. Es lo que algunos pacientes que conversaron con Sputnik denominaron como el "nuevo traje de superehéroes",



Cuando Roque se va a descansar unas horas, quedan siempre de turno tres médicos con diplomado en terapia intensiva, quienes atienden durante toda la noche a los pacientes, junto a diez enfermeros, un laboratorista, un especialista en rayos X,y un técnico de anestesia.



Cada vez al hospital de Coche han llegado más personas, pero por suerte, la mayoría, indicaron los médicos, presentan síntomas de leves a moderados, por lo que no requieren cuidados intensivos, pero sí vigilancia y tratamiento para evitar complicaciones y contagios.



Campo de batalla



En la entrada de este centro de salud, lo primero que se encuentra un paciente al llegar es una tienda de campaña militar, en la que durante las primeras horas del día realizan pruebas médicos venezolanos. Son ellos, quienes se encargan del ingreso, una vez el paciente resulta positivo.



En las otras áreas de la zona identificada como COVID-19 también hay numerosos médicos y enfermeras venezolanas, que organizan el protocolo a aplicar con cada paciente y hacen seguimiento a su estado de salud.



En estos espacios el hospital se encarga de la alimentación de los pacientes. La mayoría comenta que recibe también la comida que les llevan sus familiares, junto con un jugo y alguna porción de frutas.



"Yo soy conductor del transporte público, y de verdad la atención ha sido buena aquí. Hay algunas limitaciones con la comida, pero en mi caso no tengo quien me traiga nada, porque estoy aquí junto a mi esposa, que trabaja en el mercado de Coche (un mercado popular a cielo abierto). Ella sí que está mal, yo me he sentido bien, solo inflamación en las manos y los pies", contó un hombre que prefirió no ser identificado, especialmente por miedo a la estigmatización.



Hasta el momento, la mayoría de los pacientes COVID-19 se han mantenido en Venezuela en el anonimato, como en muchos países del mundo. Las víctimas de esta enfermedad denuncian que han sido objeto de algún tipo de rechazo en sus zonas de residencia que las ha afectado emocionalmente.



Cuanto esta agencia realizó el recorrido por las áreas para el COVID-19 de este hospital, se encontraban 68 pacientes con síntomas entre leves y moderados, y siete pacientes en cuidados intensivos.