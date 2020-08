Venezuela reitera que profundizará intercambio comercial con Irán pese amenazas de EEUU

3 de agosto de 2020.-El viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, aseguró este lunes que a pesar de las continuas amenazas por parte del Gobierno de los Estados Unidos (EEUU), la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán seguirán fortaleciendo su intercambio comercial y cooperación bilateral en todos los ámbitos.



Durante una entrevista exclusiva a HispanTV, el representante de la diplomacia venezolana se refirió a la reciente puesta en marcha del supermercado iraní Megasis en Caracas, lo que consideró como un paso importante para el desarrollo de los nexos comerciales entre ambos países ante las injustas e ilegales medidas coercitivas estadounidenses, que se han incrementado en medio de la pandemia de COVID-19.



“El comercio debe estar a la orden de la condición humana, a la orden de los intereses de cada país pero también a la orden de cómo se comparten esos intereses y cómo se establecen mecanismos que son totalmente legales a nivel del derecho internacional”, dijo el viceministro, al tiempo que destacó que a Venezuela e Irán no le importa lo que piense el Gobierno norteamericano “ellos deberían volcarse más bien es al respeto del derecho internacional”.



En este sentido, aseguró que ambas naciones defienden la libre navegación para transportar sus productos más allá de las amenazas de la Administración de Donald Trump y aseguró que las alianzas comerciales entre ambos países se profundizarán aún más.



“Estados Unidos está obligado a cumplir con la normativa internacional, las normativas mínimas de convivencia, así que ellos verán si siguen con sus amenazas, con sus asedios y nosotros seguiremos compartiendo las potencialidades, seguiremos complementando nuestras economías”, enfatizó el diplomático



*La mentira como método de confusión del imperialismo*



El viceministro Molina cuestionó las acusaciones del diario estadounidense The Wall Street Journal contra el dueño del supermercado iraní en Venezuela, Isa Rezai, y catalogó tales alegaciones como “mentira” planteada desde Estados Unidos. “Ellos utilizan la mentira para confundir. No nos hemos confundido. Tenemos derecho a tener nuestra empresa, nuestra industria y tenemos derecho a nuestro propio desarrollo”, manifestó.



En este sentido, elogió el apoyo que ha brindado la República Islámica al país suramericano en diferentes campos, incluido en los sectores industrial y alimenticio, a pesar del bloqueo y las medidas coercitivas y unilaterales aplicadas por Estados Unidos y sus aliados.



“A eso se debe quizás lo que se vuelve más peligroso para el imperialismo de Estados Unidos, el no poder con la República Islámica de Irán ni con la República Bolivariana de Venezuela. No han podido ni podrán”, reiteró.



Mientras las sanciones por parte de Washington han puesto en peligro la vida del pueblo venezolano, especialmente en medio de la crisis sanitaria del nuevo coronavirus, el país persa ha enviado además lotes de insumos médicos a Venezuela para aliviar el sufrimiento de esa nación.



El aumento de las relaciones en los últimos meses, ponen de relieve un nuevo y floreciente vínculo entre ambos países en desafío a los severos embargos financieros que les ha impuesto el actual inquilino de la Casa Blanca.