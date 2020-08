(VIDEO) Continúa robo de cabillas en la obra abandonada del Cardiológico de Adultos de Montalbán

Lunes, 03 de agosto de 2020.- El viernes 31 de julio tuvimos oportunidad de acercarnos a la obra inconclusa y abandonada del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán, conocida como El Elefante Rojo de Montalbán, ubicado en la avenida Teherán frente a la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela y pudimos corroborar que continua el hurto de material de construcción, de cabillas almacenadas en esta obra.

Durante los últimos quince días han sido visitados por los amigos de lo ajeno, quienes se introducen en la obra y sacan las cavillas amparados en la oscuridad de la noche.

Han realizado las denuncias pertinentes en dos puestos de la Policía Nacional Bolivariana, uno situado en el lado este de la obra, en la planta baja del edificio del Complejo Juan Pablo II y otro puesto policial ubicado frente a la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAB, en donde estaba situada una bomba de gasolina de PDVSA.

En ambos casos le informaron a los denunciantes que no podían tomar sus denuncias pues manejaban solo materia de vehículos, ante esas respuestas cabe la pregunta si dentro del sistema de funcionamiento policial de la Policía Nacional Bolivariana, dentro de su protocolo policial, no existe comunicación entre sus diferentes áreas, se toma la denuncia y se envía al área policial correspondiente, si no existe ese procedimiento podría crearse para un mejor funcionamiento.

El lunes 27 de julio logran detener infraganti, de noche, a los ladrones de cabillas y llaman a la Policía Nacional Bolivariana, PNB, quienes envían una comisión y se les entregan a los detenidos en la puerta principal de la obra, que está al lado de la torre dos de Juan Pablo II.

En el traslado de los detenidos se detiene la comisión policial frente a la puerta secundaria, por donde sacaban las cabillas, ubicada en la calle paralela a la autopista, del lado donde está la PNB y vecinos de la zona oyeron que los policías le preguntaban a los detenidos en cuanto vendían ellos las cabillas que se estaban robando y estos le dijeron que en 30$, a lo cual le respondieron los uniformados, ya tú sabes, cinco para mi y cinco para el chofer lo demás para ustedes, pero respondieron los cacos que eso era por 15 cabillas y solo hemos sacado 10, bueno entonces saquen las que faltan.

Cuando iban a proceder sucedió que se acercaban los vigilantes de la obra y los que estaban en la acción se fueron, desaparecieron en la unidad de la PNB.

Esta situación irregular reportada debe investigarse y precisar las responsabilidades a que haya lugar.

El martes 28 de julio grabaron un video con la denuncia de los constantes robos de cabillas y lo colocaron en las redes, lo cual registramos en Aporrea (Robo de cabillas en la obra paralizada del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán) la cual publicamos ese mismo día.

Al día siguiente de la publicación, el miércoles 29, recibieron los vigilantes de la obra una visita de una comisión policial, que cordialmente ofrecieron colaborar con la investigación y se pusieron a la orden.

Luego recibieron la visita de otra comisión policial, el jueves 30, quienes pidieron entrar en los terrenos de la obra y acusaron a uno de los vigilantes de estar implicado en los robos de las cabillas, aduciendo que tenían pruebas, en un video tomado por una vecina, que no mostraron en ese momento.

La pregunta que surge es que si tenían pruebas de que el vigilante estaba implicado en el robo constante de cabillas, robo que ellos mismos, los vigilantes han denunciado, por qué no se lo llevaron detenido.

Suena como una especie de amedrentamiento hacia quienes están realizando la denuncia, vigilantes que según nos informaron llevan sin cobrar desde el año 2016.

La visita a la obra la realizamos el viernes 31 de julio y fuimos informados que a pesar de las denuncias realizadas recibieron la visita de los ladrones la noche anterior, es decir el jueves 30 de julio.

Esperamos con mucha fe revolucionaria que no se tomen acciones retaliativas contra los denunciantes, verdaderos héroes silentes de esta batalla por la justicia.

Ante los hechos narrados la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC, la Fiscalía Nacional, La Defensoría del Pueblo, La Contraloría General de la Nación, La Milicia Nacional Bolivariana deberían abrir una investigación y tomar medidas de resguardo para preservar los materiales de construcción que se encuentran en la obra abandonada del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán, que se van a necesitar cuando esta obra se reinicie.

Y no podemos dejar de preguntarnos es que no hay dentro del Gobierno Nacional, una persona que pueda asumir la responsabilidad sobre esta obra inconclusa, abandonada, concebida y soñada por el comandante Hugo Rafael Chávez.