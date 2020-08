Lea las Efemérides del día de hoy 2 de agosto

Rómulo Gallegos

Tal día como hoy 2 de agosto, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 2 de agosto es el 214.º (ducentésimo decimocuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 215.º en los años bisiestos. Quedan 151 días para finalizar el año.



1. Cristóbal Colón llega a Venezuela, entra por el Golfo de Paria (1498).



2. Nace José Ángel Lamas (1775) Compositor venezolano, uno de los representantes más importantes de la música clásica en Venezuela. El Virtuosismo compositor interprete de los principales Valses, como Natalia, Vals venezolano No 3. Es conocido por su pieza Popule Meus,l a cual fue compuesta en 1801 y estrenadas en la Catedral de Caracas. Como miembro del grupo de compositores de la Escuela de Chacao, tocó el tiple y el bajón chirimía en 1789 con la orquesta de la catedral. Desde 1786 hasta su muerte en diciembre de 1814 fue el maestro bajonista de la orquídea.



3. En Alemania, el médico Rudolf Virchow menciona por primera vez su descubrimiento de la embolia (1845).



4. Nace Rómulo Gallegos (1884), venezolano. Fue un novelista y político, ejerció el cargo de Presidente de Venezuela en 1948 por nueve meses, convirtiéndose en el primer mandatario del siglo XX elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo. A sido el Presidente que ha obtenido el mayor porcentaje de votos en elecciones celebradas en el país en todos los tiempos, con más del 80℅ de la totalidad de los votos. Su separación del poder se debió al Golpe de Estado de 1948, liderado por Carlos Delgado Chalbaud. A partir de 1960 elegido comisionario y primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ejerciendo el cargo hasta 1963. Sus novelas reflejan su interés del campesinado Su provecho novela El último Solar (1920) 1925 La Trepadora. Doña Bárbara publicada en 1929. La novela "Doña Bárbara" obra cumbre de la literatura venezolana y latinoamericana. Doña Bárbara es una obra de referente en Venezuela y en todo el continente.La novela supone el inicio de la literatura nacionalista, regalista y social. La obra presenta la situación la época. Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Distinciones: Doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Premio Nacional de Literatura de Venezuela. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX, y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos.



5. Muere Alexander Graham Bell (1922) Científico e inventor británico-estadounidense. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones. Tras una serie de trámites (que se prolongarían después durante años en forma de reclamaciones judiciales), en 1876 patentó el teléfono en Estados Unidos, a pesar de que el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por el italiano Antonio Meucci.



6. El astrónomo Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Aethusa 1064 (1926).



7. Nace Peter O'toole (1932) Británico. Fue un actor irlandés. Estudió en la Academia Real de Arte Dramático. Las actuaciones más recordadas han sido en los filmes Laurence de Arabia 1962 fue la que marcó un hito en su novel carrera cinematográfica, Lord Jim 1964, La noche de los generales 1966. Obtuvo numerosos premios: Oscar Honorífico 2002 Premio a la trayectoria profesional.



8. Nace 1941: Jules Hoffmann, biólogo franco-luxemburgués, premio nobel de fisiología o medicina en 2011.En 2011, junto a Bruce Beutler y Ralph M. Steinman el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, por los descubrimientos sobre la activación de la inmunidad innata.



9. En Bolivia se da inicio a la reforma agraria y se declara el Día del Indio (1953).



10. Se realiza la primera edición del Premio Rómulo Gallegos (1967). El primer galardón le fue otorgado a Mario Vargas Llosa por su novela La Casa Verde.



11. Se funda en Venezuela el Banco Caroní (1982).



12. La Loma de León es declarado Monumento Nacional de Venezuela (1990).



13. Nace José Ramón Barreto (1991), actor y cantante venezolano. Interpreta a Simón Bolivar joven en la Serie de Netflix Bolívar.



14. Se funda MercadoLibre (1999).



15. Muere Baruj Benacerraf (2011) Médico venezolano ganador del Premio Nobel de Medicina en 1980. El galardón le fue concedido por sus legendarios descubrimientos y experimentos relacionados con estructuras determinadas por la genética en la superficie de la célula que regulan las reacciones inmunológicas, más concretamente los genes denominados genes Ir del Complejo mayor de histocompatibilidad y que regulan la respuesta inmune frente a un determinado antígeno soluble. Es decir, demuestra que la respuesta inmune frente a un antígeno es distinta para cada individuo y es heredada según las leyes de Mendel. Todos los individuos pueden responder frente a un mismo antígeno soluble pero cada individuo reconoce distintos determinantes antigénicos. Ese patrón de reconocimiento individual es heredado de los progenitores.



16. Muere Forrest Bird (2015), aviador, inventor e ingeniero biomédico estadounidense (n. 1921). Fue el creador de los primeros ventiladores mecánicos más seguros para el cuidado cardiopulmonar agudo y crónico.



17. Muere Ahmed H. Zewail (2016), químico egipcio–estadounidense, premio Nobel de Química en 1999 por sus estudios de los estados de transición de las reacciones químicas utilizando espectroscopia de femtosegundo.



18. Microsoft lanza el Xbox One S (2016).