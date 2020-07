Canciller de Venezuela desmiente supuestos actos vandálicos en consulado de Colombia en Puerto Ordaz

31-07-20.-El canciller Jorge Arreaza desmintió los supuestos actos vandálicos cometidos en el consulado de Colombia en Puero Ordaz, Bolívar, denunciado por el gobierno de Iván Duque.

"La mentira tiene patas cortas", escribió Arreaza al momento que compartió la publicación en la que se evidencia al personal de seguridad del inmueble diplomático desmentir la información publicada por la Cancillería colombiana.

El alcalde del municipio Caroní en el estado Bolívar, Tito Oviedo publicó un video donde el personal del consulado desmiente cualquier anormalidad en su sede.

"No problemas aquí no hay, vinieron los cuerpos de seguridad del Estado, estuvieron aquí, los compañeros se fueron tranquilos y yo recibí esta mañana y aqui no hay problemas de ninguna índole"; dijo el personal de seguridad a las preguntas realizadas por el alcalde.

Cabe recordar que el pasado martes 28 de julio el ministro para las Relaciones Exteriores Jorge Arreaza denunció a través de un comunicado oficial que la sede del Consulado de Venezuela en Bogotá fue vandalizada y saqueada por completo.