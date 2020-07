Lea las Efemérides del día de hoy 29 de julio

Obra pintada por Arturo Michelena, llamada Miranda en la Carraca

Tal día como hoy 29 de julio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 29 de julio es el 210.º (ducentésimo décimo) día del año en el calendario gregoriano y el 211.º en los años bisiestos. Quedan 155 días para finalizar el año.



1. Día Internacional del Tigre.



2. En Toronto, Canadá, John Graves Simone construye un fuerte (1793).



3. En Paris finaliza la Revolución de Julio (1830).



4. Se inaugura el Arco de Triunfo de París (1836).



5. Los británicos fundan en Venezuela el Banco Colonial Británico (1839).



6. Muere Vincent van Gogh (1890) Pintor neerlandés. Fue uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros (entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas) y realizó más de 1600 dibujos.



7. Muere Arturo Michelena (1898) Pintor y dibujante venezolano de la segunda mitad del siglo XIX. Junto con Cristóbal Rojas, Antonio Herrera Toro y Martín Tovar y Tovar se le considera uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo XIX. El presidente Joaquin Crespo le concedió una beca para estudiar en París. Una de sus obras fue Miranda en la Carraca.



8. Se realiza la primera conferencia de La Haya en el que todos los países europeos seus comprometen a no usar gases asfixiantes en las guerras (1899).



9. Muere Tobias Michael Carel Asser (1913), jurisconsulto neerlandés, premio nobel de la paz en 1911.



10. Adolf Hitler se convierte en el líder del Partido Nazi (1921).



11. Se crea la Radiodifusora Nacional de Venezuela, actualmente Radio Nacional de Venezuela RNV (1936). Fue la primera estación de radio en Venezuela.



12. Los restos del pintor venezolano Arturo Michelena son ingresados al Panteón Nacional (1948).



13. El ciclista Julio César León se convierte en el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos en la historia, fue en las Olimpiadas de Londres 1948 (1948).



14. Se establece el Organismo Internacional de Energía Atómica (1957).



15. Se funda la NASA el presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower firma la National Aeronautics and Space Act, que creará la NASA (National Aeronautics and Space Administration: Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) (1958).



16. En Venezuela tuvo lugar el terremoto de Caracas (1967) de magnitud 6,5 en la escala de Richter, con una duración de 50 segundos. Dejó un balance de 236 muertos y 2000 heridos..



17. Los astrónomos anuncian el descubrimiento del planeta enano Eris (2005).



18. Microsoft lanza Windows 10 (2015).