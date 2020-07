Gobierno activa 200 camas en el Hotel Alba Caracas para atender pacientes con Covid-19

28.07.20 - El Hotel Alba Caracas suma 200 camas, a las 230 ya existentes, destinadas a la atención de pacientes asintomáticos por Covid 19. Esta información la dio a conocer la alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador, Erika Farías, luego de realizar una inspección al Gran Salón Bicentenario, espacio perteneciente a este hotel y que será acondicionado para recibir a los pacientes.“Con esta ampliación nosotros estamos sumando cerca de 70 hoteles en el Municipio Bolivariano Libertador, que se han puesto a la orden del cuido, la atención y protección de nuestro pueblo como lo ha dispuesto nuestro presidente, Nicolás Maduro”, agregó.Estas nuevas camas se suman a las mil 200 que se tendrán en el Poliedro de Caracas y a las 300 que recibirán a pacientes en la residencia estudiantil Livia Gouverneur. La alcaldesa precisó que paulatinamente se incorporarán nuevos espacios como el Centro Deportivo Naciones Unidas.La alcaldesa aseguró que desde su despacho se están activando todos los equipos para atender, prevenir y controlar la pandemia en la ciudad capital. Precisó, que el Estado no solo está adecuando espacios para los pacientes, sino que también se garantizan los protocolos y tratamientos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19.Aseguró que el Gobierno Nacional no baja la guardia, aunque Venezuela mantenga cifras que la sitúan como uno de los países que de alguna manera ha controlado la pandemia. Por este motivo, especialmente en Caracas ciudad que se ha convertido en epicentro del coronavirus en el país, se siguen adecuando espacios para brindar atención oportuna y de calidad.Farías aprovechó la oportunidad para expresarle su agradecimiento a los médicos, enfermeras y a todo el personal de salud que no ha descansado en esta lucha contante contra la pandemia.La actividad también contó con la presencia del ministro del Poder Popular para Turismo y Comercio Exterior, Félix Placencia y el G/D Javier Marcano Tábata, comandante de la Zodi Capital.Atenderán a connacionales en el Naciones UnidasLas instituciones que conforman el Estado Mayor de Salud del Distrito Capital realizan la adecuación de las instalaciones del complejo deportivo Naciones Unidas, en Caracas, para la atención de los connacionales durante el cumplimiento de la cuarentena social para evitar que se incremente el brote de contagios del covid-19 en la ciudad capital.La información la dio a conocer la alcaldesa de Caracas, Érika Farías, a través de su cuenta en twitter.“El Complejo Deportivo de las Naciones Unidas, ubicado en la parroquia El Paraíso, está siendo acondicionado para que funcione como espacio de aislamiento para connacionales y así garantizar el cumplimiento efectivo del cerco epidemiológico en nuestra ciudad”, reza el post.Farías junto al jefe de la Redi Capital, Whistohor Chourio Andrade, inspeccionó las labores en el lugar, donde brindarán atención médica integral y alimentación a los venezolanos que decidieron retornar al país en la pandemia del covid-19.El Poliedro de Caracas está listoEl Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) supervisó el Poliedro de Caracas, que fue dispuesto para atender a los pacientes contagiados con covid-19 en el país, informó su comandante estratégico, A/J Remigio Ceballos, quien además destacó que tendrá una capacidad para 900 personas, con miras a una mayor ampliación.“En el área de triaje, donde van a ser atendidos los pacientes asintomáticos, quienes luego pasarán a la realización de las pruebas, tenemos una capacidad para 900 personas”, recalcó Ceballos en Twitter, este lunes 27 de julio.Detalló que en la parte externa del espacio se podrán albergar a 600 y 300 pacientes que serán atendidos bajo estrictos controles sanitarios.Señaló que unas 82 brigadas logísticas del Ejército y el Hospital Militar José Vicente Salias estarán "prestas para garantizar la salud del pueblo", bajo una instrucción del presidente Nicolás Maduro.