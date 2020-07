Venezuela conmemora 237 aniversario del natalicio del Padre de la Patria Simón Bolívar

24.07.20.- Este viernes 24 de julio, a las 6:00 a.m. iniciaron los actos conmemorativos a los 237 años del natalicio del Libertador de América y Padre de la Patria Simón Bolívar, en el Complejo Monumental Foro Libertador, Mausoleo del Libertador y Panteón Nacional, de la ciudad de Caracas.



La ceremonia estuvo encabezada al interior del Mausoleo del Libertador, por el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, junto al vicepresidente de Obras Públicas y servicios, y ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, A/J Remigio Ceballos, el Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la FANB Jesús Rafael Suárez Chourio, M/G Pedro Alberto Juliac Lartiguez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional, M/G Domingo Hernández Lárez, comandante General del Ejército Bolivariano, M/G Fabio Zavarse Pavón, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Manuel Bernal Martínez, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, V/A Teodoro Ramírez Ospino, inspector General de la Armada Bolivariana, y El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Hanthony Coello.



Tras izar el Tricolor al asta principal del Complejo Monumental, se dio inicio a las actividades de la jornada conmemorativas del natalicio del Padre de la Patria.



El pensamiento político y la defensa de las reformas sociales que Simón Bolívar que abrigó durante su vida, fueron exaltados por el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, quien en sus palabras ratificó el despertar del legado libertario que el comandante Hugo Chávez en el pueblo venezolano.



"Hoy estamos dando la misma lucha, no solamente la lucha por nuestra independencia nacional sino estamos dando lucha, por un modelo humanista, un modelo que encarna el mismo Bolívar, un modelo de igualdad un modelo de soberanía antiimperialista, es el modelo que hemos asumido nosotros los venezolanos y venezolanas que hemos despertado desde hace 20 años" indicó Padrino.



Asimismo, rememoró la hazaña naval del legado de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar en la lucha por la independencia, al exaltar los 197° años de la Heroica Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada.



Sobre el papel que cumple la Armada Nacional, Padrino Lopéz subrayó que este componente "no está de adorno en los mares", y que ha tenido que salir al frente a resistir las provocaciones de unidades y de los destructores de la Armada de los Estados Unidos para intimidar al Gobierno legítimo de Venezuela.



"Es un día para celebrar todo lo que ha hecho la armada para impedir la manera grosera y arrogante la exploración de buques petroleros en la fachada atlántica" dijo Padrino, y agregó "Hay que recordar todos los días el papel de la Armada en nuestros espacios marítimos, que está dando demostraciones al pueblo de lo que es amar a Venezuela, de lo que es defender a Venezuela" sentenció.

