Gobernador del Estado Miranda Héctor Rodríguez anunció que dio positivo por Covid-19

23-07-20.-El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, informó la tarde de este jueves, a través de su cuenta en la red Twitter que tras realizarse los exámenes pertinentes resultó positivo para covid-19.

"Saludos pueblo mio de Miranda…quiero informarles que me encontraba aislado a la espera de resultados de las pruebas pertinentes luego de saber que personas contagiadas estuvieron en contacto conmigo. Se me acaba de informar que el resultado es positivo", expresó Rodríguez.

De esta manera, el gobernante regional, se une a otros gobernadores que también han anunciado tener la enfermedad como: Tareck El Aissami, Diosdado Cabello, Omar Prieto y Darío Vivas, entre otros.

"He sido extremadamente cuidadoso y a pesar de ello he adquirido la enfermedad, porque el riesgo de contagio es muy alto, tomen todas las medidas, si alguien falla en el cuidado entonces expone a todos como me pasó a mi", agregó.

Miranda es una de las entidades con más casos de coronavirus, registró 150 nuevos casos (41% del total de casos de las últimas 24 horas).

El gobernador de Hëctor Rodríguez se suma a otros altos dirigentes del partido de gobierno en anunciar estar contagiados. Entre los otros afectados se encuentran el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas, el vicepresidente del Área Económica y ministro del Petroleo, Tareck El Aissami, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, el Gobernador de Sucre, Edwin Roja, el gobernador del Zulia, Omar Prieto y Julio León Heredia, Gobernador del estado Yaracuy.

Venezuela registró este miércoles 390 nuevos casos por coronavirus, lo que elevó la cifra a 13.164 contagiados por el brote y cuatro fallecidos, elevando a 124 las víctimas fatales por el Covid-19