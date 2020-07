Reportaje: ¿Qué hay detrás de la deficiente recolección de basura en Caracas?

22 de julio 2020.- Numerosas son las denuncias que llegan a la redacción de aporrea.org a causa de la recolección de desechos sólidos. Frecuentemente habitantes de diversas zonas de Caracas claman para que se les recoga la basura en sus comunidades.

Parroquias diversas en las que se concentra gran parte de la población han denunciado que se le presta el servicio con semanas y hasta un mes de espera.

El servicio que presta Supra-Caracas es a todas luces ineficiente e insuficiente, pero ¿qué hay detrás de la ineficiencia en la recolección de basura por parte de esta empresa dependiente de la Alcaldía Libertador? Aporrea.org ha realizado un micro-reportaje sobre este problema que azota a comunidades enteras y que los expone a enfermedades infecto-contagiosas ocasionadas por las moscas y animales que pululan entre los desechos sólidos en cada esquina de Caracas.

Condiciones de las y los trabajadores de Supra-Caracas

Las condiciones de las y los trabajadores de la empresa Supra-Caracas no dista mucho de la del resto de los trabajadores del país. Sin embargo, en las calles de la ciudad se puede observar que quienes laboran en el barrido y en la recolección de desechos no cuentan con los implementos necesarios para ejercer tal labor. Mucho menos en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Falta de guantes y tapabocas, que deberían entregarse a diario para cumplir tan importante labor. Los uniformes no son adecuados, lo que expone a cada trabajador a adquirir cualquier tipo de enfermedad dada la labor que realizan.

Asimismo los salarios son absolutamente insuficientes. El promedio de lo que gana el personal de barrido que se mantiene activo trabajando en las calles percibe un ingreso que no supera los 6$ mensuales. El salario de quienes ejercen sus funciones en los camiones no es tan distinto. Solo la Canasta Alimentaria en el mes de junio, según cifras ofrecidas por el CENDAS-FVM alcanzó el valor de 252$ en abril2020.

Una de las fomas en la que la empresa Supra Caracas ha logrado contener a trabajadores con tan bajos salarios es la entrega de bolsas CLAP, que a pesar de no cubrir los requerimientos alimentarios y de ser mayoritariamente de carbohidratos es necesario para que el trabajador pueda completar su precaria alimentación. Otra ha sido el complemento de combos proteícos o de articulos de higiene personal. Estos paliativos han sido eliminados de manera paulatina, hasta llegar al punto, según información de trabajadores de la empresa, de tener tres meses sin percibirlo "Justo casi el tiempo que tenemos en cuarentena".

A este cuadro se le suma el hecho de no contar con un seguro médico, lo que aunado a las condiciones del sistema del sistema público, les priva de la garantía del acceso a la salud.

Camiones y equipos

En días pasados una nota de solicitud de recolección en una popular parroquia caraqueña que llegó a la redacción de aporrea.org, explicaba a voz de los responsables de la comunidad, que la argumentación que les dieron ante la falla en el servicio fue "No contamos con suficientes camiones en Caracas para realizar la recolección" lo que deja entrever que la insuficiencia de camiones y equipos es una realidad.

El 14 de julio de 2020 se anunció ante los medios nacionales, la adquisicion de 18 nuevas unidades de recolección de basura que atenderían las 22 parroquias caraqueñas. Muchos habitantes de las comunidades afectadas se pregutan al escuchar esta excusa ante sus reclamos: ¿Dónde y qué destino tuvieron los camiones? ¿Cuántos hay en existencia? ¿Qué ha pasado con los camiones que cada cierto periodo se le entregan a esta empresa?¿Cómo se lleva a cabo el mantenimiento de los mismos?

http://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/caracas-cuenta-con-18-nuevas-unidades-de-aseo-urbano/

Maltrato y conducta antiobrera

La situación antes descrita es facilmente verificable, con alguna conversación con un trabajador de Supra o simplemente con observarlos cuando cumplen su labor. Otra situación que se denuncia en anonimato, es el maltrato recibido por parte de quienes ejercen la dirección de tan importante empresa de servicios.

Los carnets de los trabajadores se encuentran vencidos desde el año 2017, por lo menos, a lo que se le añade el hecho que existe una gran cantidad de trabajadores que no están carnetizados, lo que impide que muchos trabajadores se vean impedidos de usar el Metro de Caracas para trasladarse, ya que en el marco de las medidas tomadas por la radicalización de la cuarentena para ingresar al Metro se debe presentar el carnet del trabajo. Esta situación, obviamente afecta a cientos de trabajadores que al no poder ingresar deben pagar altos pasajes en el transporte terreste, o llegar caminando largos trayectos hasta su lugar de trabajo o, simplemente no poder asistir, lo que ocasiona una falta al trabajo de manera "injustificada". Muchos pasados a Recursos Humanos por incumplimiento de su horario y sus labores.

Todas estas circunstancias se expresan en una consecuencia que afecta a gran parte de la población caraqueña: Basura por doquier, enfermedades infecto-contagiosas a la orden del día, imposibilidad de que los caraqueños puedan cuidarse de manera efectiva contra el Covid-19, nubes de moscas, insectos y animales rastreros en las comunidades.

El llamado expreso a mejorar esta situación por parte de la ciudadanía es a la alcaldesa del Municipio Libertador, Érika Farías, a que le ponga el ojo a esta situación persistente en la Sultana del Ávila, Cuna de Libertadores.