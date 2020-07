(AUDIO) Constituyente Andres Eloy Méndez denuncia abusos del FAES en Falcón

18-07-20.-El diputado Constituyente (ANC), Andrés Eloy Mendez, denunció el pasado jueves presuntos abusos por parte de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) durante un operativo por la cuarentena en el estado Falcón.



A través de un audio divulgado en redes sociales, el dirigente vinculado al PSUV aseguró que efectivos armados con pistolas largas rodearon su camioneta cuando se trasladaba en la ciudad de Coro junto a su familia lo que hizo que se asustaran.



"No me voy a callar, qué mal están llevando a ese grupo de respuesta inmediata", señaló el funcionario, quien afirmó que durante la pandemia del covid-19 se han cometido acciones "extrajudiciales".



"Falta de respeto… controlen las hormonas, su adrenalina, señor Martínez, subdirector del FAES en Falcón, ustedes se forman para eso, controle sus apetitos. No pueden ver una familia que va por ahí porque le brincan. Yo voy a hacer un escrito para consignarlo al alto mando militar, porque además es militar el hombre, pero yo se que el espiritu de Padrino López no es así", precisó el constituyente .



Méndez exigió que los efectivos de seguridad respeten a la población de Falcón, al mismo tiempo que criticó la gestión del subdirector del FAES en la región.



En ese sentido, el diputado pidió al gobernador Víctor Clark que se ponga control sobre este tipo de procedimientos, los cuales violan la Constitución, según explicó.



Por último, aseguró que las garantías constitucionales no están suspendidas, no está eliminado el derecho a tránsito, sino restringido que es distinto. "Las cosas extrajudiciales e ilegales le irritan", acotó.

