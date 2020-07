Carabobo: Confirmados 7 casos de Covid-19 en el municipio Los Guayos

Alcalde Miguel Burgos exhortó a la población a mantener la cuarentena



12 de julio de 2020.-– En el municipio Los Guayos se han confirmado hasta la fecha siete casos positivos de Covid-19, los cuales han sido atendidos y aislados para evitar la propagación del virus, informó el alcalde Miguel Burgos durante su programa radial semanal “Marcando La Diferencia”.



“Existen 7 casos positivos de Covid-19 en el municipio Los Guayos, confirmados tras realizarse los exámenes rápidos y luego los PCR. Todas esas personas han sido atendidas, han sido aisladas siguiendo los protocolos del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y la Gobernación de Carabobo. A sus familiares también se les ha hecho los exámenes y han sido descartados”, afirmó durante el programa trasmitido todos los jueves de 3 a 5 de la tarde por La Voz de Los Tacariguas 99.7 FM.



La máxima autoridad municipal hizo un llamado de atención a la colectividad para que se unan a los esfuerzos del gobierno local, regional y nacional para evitar la propagación del virus y recordó que se están tomando medidas contundentes contra quienes no acaten las normas de bioseguridad, independientemente de si los espacios son públicos o privados.



“Aquí hemos venido haciendo una campaña fuerte, hemos cerrado comercios porque se burlan de las autoridades y desacatan las normativas, creen que lo del Coronavirus es mentira. Hay muchos muchachos en las canchas deportivas, los padres los dejan salir en vez de protegerlos. Sabemos que es difícil la cuarentena, estar encerrado, la situación económica, es muy complejo todo, pero es necesario acatar todas las normas que se están dictando por nuestra salud, la de nuestras familias. Esto es un asunto de salud pública, vamos a cuidarnos, a protegernos”, expresó Burgos.



Recordó además, la grave situación que están viviendo países como Brasil, Chile, Perú, México y anteriormente España e Italia debido a que la población no acató la medidas de prevención, lo que ha dejado miles de muertes. “No podemos permitir que el asunto se nos salga de las manos”, acotó.



El alcalde Burgos exhortó a la población a mantener la cuarentena y a tomar las previsiones necesarias en caso de necesidad de salir como el uso de tapabocas, limpieza constante de manos con gel antibacterial o alcohol y el distanciamiento social.



Por otro lado, puso a disposición de la colectividad los números de teléfono de la sala situacional de la Alcaldía para notificar de casos sospechosos, personas que hayan llegado del exterior o cualquier otra irregularidad como reuniones o comercios que no cumplan con las normas de bioseguridad. Los números de contacto son: 0800-SEGUROG (0800-7348764) / 0412 8550220 / 0414 5911149.



Es de vital importancia que todo el pueblo guayense coopere con las autoridades del municipio y el estado a fin de resguardar la vida de todos, especialmente de aquellos más vulnerables como los adultos mayores o personas con enfermedades de base. De no ser así se corre con el riesgo de repetir los lamentables escenarios vividos en otros países donde la pandemia del Covid-19 ha hecho terribles estragos.