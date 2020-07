Gobierno Bolivariano desmiente señalamientos de EEUU en su lucha frontal contra el narcotráfico

Ministro Reverol explica aspectos de la lucha contra las drogas en Venezuela Credito: Prensa MPPRIJP

12 de julio de 2020.- Venezuela demuestra, una vez más, con pruebas y elementos de convicción la lucha férrea que mantiene contra el tráfico ilícito de drogas y desmiente categóricamente los argumentos de Estados Unidos.



"Ante una guerra multiforme para seguir desestabilizando el país, Estados Unidos ha propiciado una guerra financiera, mediática, psicológica hasta llegar a organizar incursiones mercenarias en medio de una pandemia mundial y nosotros queremos señalar y desmentir los argumentos que ha hecho el gobierno estadounidense”, expresó este sábado el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), M/G Néstor Reverol, durante una rueda de prensa efectuada desde su despacho en la Av. Urdaneta, parroquia La Candelaria, Caracas.



Ofreció información que desmiente las declaraciones emitidas por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que responsabilizó a Venezuela del tráfico ilícito y consumo de drogas que existe en el país norteamericano.



En este sentido, enfatizó que "no hay ninguna posibilidad que las drogas que transiten por Venezuela, no sean de la República de Colombia, pero el Imperio Estadounidense quiere señalar que Venezuela es permisible en el narcotráfico, creando las condiciones de Estado forajido o narcoestado para propiciar una intervención militar en el país".



El Mayor General también indicó que esta práctica no es nueva; "es un formato que siempre han aplicado, lo hicieron en Libia, en Irak y en otros países a lo largo de los años". Ahora pretenden descalificar a Venezuela y acusar al Presidente de la República y a altos dirigentes del Gobierno de narcotraficantes para propiciar una intervención.



"Las políticas antidrogas han sido correctas, más aún cuando el Comandante Supremo Hugo Chávez retiró a la DEA de Venezuela en el año 2007, desde ahí comenzó una nueva etapa para Venezuela", aseveró el Ministro Reverol.



Cifras del informe de la ONU



El titular del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, mostró las cifras que refleja el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en ovación al Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico ilícito de Consumo de Drogas.



Aseguró que al lado del mayor productor de cocaína del mundo que es Colombia y frente al mayor consumidor que es EEUU, "nosotros la Patria de Bolívar es señalada como responsable; pero EEUU no se revisa como realmente se desarrolla el narcotráfico en su territorio".



Indicó que "el informe refleja 70 mil 237 muertes por sobredosis solo el año pasado, 21.7 muertes por cada 100 mil habitantes, y el 67% por consumo de heroína".



El mismo estudio revela que Venezuela es el cuarto país en el mundo que ha realizado más incautaciones de cocaína. "En los últimos años Venezuela ha incautado más de 773 toneladas de drogas, lo que representa un aumento del 44%, desde que se expulsó a la DEA del país. Así como la detención de 158 líderes internacionales de narcotráfico (capos), expresó el ministro.



Un total de 21 capos se entregaron a los EEUU; "para Venezuela han venido 21 aviones de la DEA a buscar a 21 capos, que son los que nos acusan, y sabemos que muchos de ellos están libres y los andamos buscando otra vez". Además, "38 capos se entregaron a Colombia y el resto fueron entregados a otros países y algunos procesados en Venezuela", explicó el Mayor General.



También dijo que "para Venezuela vinieron oficiales colombianos a hacer capturas conjuntas de Capos, entre ellos Daniel Barrera, “El Loco Barrera” o Diego Rastrojo en Barinas; “esa es la cooperación internacional bien entendida, la responsabilidad compartida pero diferenciada”.



Aseveró, que el Presidente Nicolás Maduro ha impulsado desde 2013 una Ley para la Protección del Espacio Aéreo Venezolano y a través del Comando de la Defensa Espacial Integral se han creado las condiciones para vigilar nuestro espacio aéreo, porque antes teníamos tres radares prestados por las autoridades estadounidenses y controlados por ellos.



"Esto nos permite detectar cualquier aeronave sospechosa y establecer un sistema de control las 24 horas, por tierra y aire para ubicar las aeronaves, detectarlas y combinarlas de acuerdo a las normas internacionales a aterrizar para ser chequeadas", dijo el Ministro.



En este sentido, dijo que en los últimos años se han inutilizado 200 aeronaves, entre ellas la última el pasado 7 de julio..



Caso de investigación de febrero



El Mayor General refirió que para el mes de febrero las autoridades de Aruba en conjunto con Colombia, incautaron un buque con bandera de Camerún con 5 mil kilos de cocaína, que presuntamente salió de Venezuela.



Explicó que "la cooperación internacional que demanda la lucha antidrogas es que los países tengan una responsabilidad compartida para desmantelar las organizaciones y no fue posible obtener información de las autoridades que realizaron el procedimiento".



Por ello -precisó- iniciamos una investigación que desmanteló una organización internacional de tráfico de drogas en Carabobo y en el estado Falcón, cuyo cabecilla era Raúl Ricardo del Gallego, quien está detenido junto a todos los colaboradores que se dedicaban a lavar capitales y traficar con drogas, ocultándose tras la venta de chatarra.



Señaló que se realizaron más de 80 allanamientos y se desmanteló una organización completa dedicada al tráfico ilícito de drogas. Además, se conoce que un ciudadano que está solicitado de la operación Golfo Romero, es un funcionario de la DEA, dueño del barco Adesa, incautado en Aruba, de nacionalidad lituana.



Añadió que esto permitió desmantelar toda la organización criminal que lideraba Raúl del Gallego, jefe del cartel, junto a Thomas Ambrosio, Jesús Blanco, Juan Lugo, entre otros detenidos.



Reverol refirió que hay 10 ciudadanos detenidos, tres solicitados, 27 inmuebles asegurados incautados, 44 empresas de fachadas utilizadas para las operaciones de narcotráfico y legitimación de capitales, 92 vehículos de concesionarios de Carabobo; así como también, fueron incautadas maquinarias, transporte, agencias de aduanas, almacenadoras, toda la plataforma logística para dedicarse a legitimación de capitales y el tráfico de drogas.



"Hubiésemos sido más efectivos si las autoridades internacionales nos hubiesen suministrado más información"; sin embargo, los oficiales expertos en esta materia han hecho un trabajo encomiable y le hacemos un reconocimiento público, por el desmantelamiento de esta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.



El Ministro Reverol enfatizó que siguieron investigando y eso llevó a otra denominada operación Carlos Sierra, que se hizo en el estado Falcón".



Allí se desmanteló una organización que dirigía un ciudadano, actualmente prófugo de la justicia, de nombre Emilio Enrique Martínez, alias Chiche Smith, quien formaba parte de una alianza con la DEA para hacer ver que Venezuela es un país permisible del narcotráfico.



Explicó que en esta organización está involucrada la familia, pues está integrada por el hermano, nieto, sobrino e hijos que crearon una fundación para legitimar capitales, comprar empresas, inmuebles, justificar el lavado de dinero y tras al trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido desmantelado.



Aseveró que "la operación continúa, se han hecho más de 160 allanamientos, 16 ciudadanos detenidos y tenemos 7 solicitados, entre ellos el cabecilla" (...) "lo estamos buscando y estamos sacando Difusión Roja en la Interpol, para que por favor Interpol lo apruebe".



Adelantó que ya van 134 inmuebles asegurados, 33 empresas allanadas, fincas y maquinaria. Además, se supo por las pesquisas que 15 embarcaciones se dedicaban a realizar operaciones en lanchas en Margarita y Cumaná en alianza con la DEA, manifestó.



Sentenció que estas acciones demuestran que Venezuela ha ejercido en tiempos de Revolución una lucha frontal contra el narcotráfico, a pesar de la campaña sistemática de desestabilización.



Así "nos acusen, nos sancionen, nos señalen, nadie podrá sancionar ni acosar nuestra conciencia, nuestro corazón y amor a la Patria".



Venezuela seguirá ejerciendo una lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas, venga de donde venga, y aquellos que se desvíen y caigan en la tentación del narcotráfico le caerá todo el peso de la ley.



"Caiga quien caiga, sea quien sea, nosotros hemos decidido ser libres, soberanos e independientes y seguir con nuestras políticas soberanas en materia antidrogas, que estamos seguros, vamos a vencer ante tanta amenaza que hemos recibido del imperio estadounidense", concluyó.