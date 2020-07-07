105 organizaciones con fines políticos están vigentes para las elecciones parlamentarias del 6D

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06.07.20 - Un total de 105 organizaciones con fines políticos están vigentes para postular a candidatos y candidatas a diputados a la Asamblea Nacional para las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 06 de diciembre.

En total son 28 organizaciones con fines políticos nacionales, 53 regionales, 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 organizaciones indígenas regionales.

A continuación presentamos en detalle el nombre de cada organización con fines políticos:

Nacionales:

NRO. DESCRIPCIÓN SIGLAS
1 ALIANZA DEL LAPIZ PARTIDO POPULAR ALIANZA DEL LAPIZ
2 AVANZADA PROGRESISTA AP
3 COMITÉ DE ORGANIZACIÓN POLITICA ELECTORAL INDEPENDIENTE COPEI
4 LA FUERZA DEL CAMBIO FDC
5 MOVIMIENTO AL SOCIALISMO MAS
6 MOVIMIENTO ECOLOGICO DE VENEZUELA MOVEV
7 MOVIMIENTO ELECTORAL DEL PUEBLO MEP
8 MOVIMIENTO POLITICO ALIANZA PARA EL CAMBIO MPAPC
9 MOVIMIENTO SOMOS VENEZUELA   MSV
10 ORGANIZACIÓN RENOVADORA AUTENTICA  ORA
11 PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA PCV
12 PATRIA PARA TODOS   PPT
13 POR LA DEMOCRACIA SOCIAL   PODEMOS
14 TENDENCIAS UNIFICADAS PARA ALCANZAR EL MOVIMIENTO DE ACCION REVOLUCIONARIA ORGANIZADA  TUPAMARO
15 UNIDAD POPULAR VENEZOLANA  UPV
16 PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA PSUV
17 UNIDAD POLITICO POPULAR 89 UPP89
18 CAMBIEMOS MOVIMIENTO CIUDADANO CMC
19 SOLUCIONES PARA VENEZUELA SPV
20 ACCION CIUDADANA EN POSITIVO ACEP
21 ESPERANZA POR EL CAMBIO EL CAMBIO
22 ACCIÓN DEMOCRÁTICA AD
23 MOVIMIENTO PRIMERO JUSTICIA MPJ
24 UN NUEVO TIEMPO CONTIGO UNTC
25 PARTIDO UNIÓN Y ENTENDIMIENTO  PUENTE
26 NUEVA VISIÓN PARA MI PAÍS NUVIPA 
27 GENERACIÓN INDEPENDIENTE (antiguo IPP) GENTE
28 PARTIDO DE RECONCILIACION ORGANIZADO DE GESTION REFORMADORA ELECTORAL SOCIAL Y ORDEN PROGRESO

Regionales:

NRO. DESCRIPCIÓN SIGLAS ENTIDAD
1 UNIDAD SOBERANA US ANZOÁTEGUI
2 DEMOCRATAS ALIADOS DE LIBRE EXPRESION DALE ANZOÁTEGUI
3 TIEMPO SOCIAL NACIONALISTA TISON ANZOÁTEGUI
4 NUEVO PACTO NP ANZOÁTEGUI
5 RENOVACION EN DEMOCRACIA NACIMIENTO ALTERNATIVO RENA ARAGUA
6 ARAGUA UNIDA AU ARAGUA
7 FRENTE UNIDO AL TRABAJO SOCIAL FRUTOS BARINAS
8 MOVIMIENTO 100 M-100 BOLÍVAR
9 PROYECTO GUAYANA PRO GUAYANA BOLÍVAR
10 URGENCIA SOLIDARIA DE TRANSFORMACIÓN ESTADAL DEMOCRATICA USTED CARABOBO
11 POR MI PUEBLO POR MI PUEBLO CARABOBO
12 CARABOBO MILITANCIA NACIONAL CAMINA CARABOBO
13 CONSENSO EN LA ZONA CONENZO CARABOBO
14 JUEGA LIMPIO JL CARABOBO
15 PARTIDO SOCIALISTA DE LOS COJEDEÑOS PASOCO COJEDES
16 TINAQUILLO ES PRIMERO TINA ES I COJEDES
17 PROYECTO GENTE NUEVA PGN GUÁRICO
18 GENTE INDEPENDIENTE GI MÉRIDA
19 ALIANZA GENERACIONAL AGEN MÉRIDA
20 PROGRESISTAS MERIDEÑOS INDEPENDIENTES PMI MÉRIDA
21 POR AMOR A LOS PUEBLOS PAP MIRANDA
22 UNIDOS POR MONAGAS U.P.E.M. MONAGAS
23 DIGNIDAD SOCIAL MONAGUENSE DSM MONAGAS
24 PARTIDO LABORAL RUMBO AL SOCIALISMO PLRAS MONAGAS
25 MOVIMIENTO ALTERNATIVO BUSCANDO SOLUCIONES MABS MONAGAS
26 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POR AMOR A MONAGAS MIPAM MONAGAS
27 MOVIMIENTO REGIONAL DE AVANZADA MRA NVA. ESPARTA
28 ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE SUCRE ASIS SUCRE
29 MOVIMIENTO LIBERADOR SUCRE DESPIERTA MLSD SUCRE
30 MOVIMIENTO RENOVACIÓN SOCIALISTA MRS YARACUY
31 PUEBLO UNIDO MULTIETNICO DE AMAZONAS PUAMA AMAZONAS
32  TODOS UNIDOS POR AMAZONAS TUPAZ AMAZONAS
33 ORINOCO-SUR ORISUR AMAZONAS
34 CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN PARA EL ESTADO AMAZONAS CREEA AMAZONAS
35 PARTIDO INDEPENDIENTE ORGANIZADO PIO DELTA AMACURO
36 YACIMIENTO INDIGENISTA VENEZOLANO INDEPENDIENTE YIVI DELTA AMACURO
37 REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE ORGANIZADO SOCIAL RIOS DELTA AMACURO
38 COALICIÓN CIUDADANOS ORGANIZADOS CCO ARAGUA
39 GUAYANA NUESTRA GN BOLÍVAR
40 LARA INDEPENDIENTE LAIN LARA
41 VISIÓN FUTURO DE MIRANDA VFM MIRANDA
42 PARTIDO INDEPENDIENTE POPULAR DEL ESTADO PORTUGUESA PIPEP PORTUGUESA
43 UNIDAD POR EL CAMBIO Y EL PROGRESO UCP TÁCHIRA
44 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO PCD ZULIA
45 MOVIMIENTO POLÍTICO CARACAS PARA TODOS MPCPT DTTO. CAPITAL
46 PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA MPD DTTO. CAPITAL
47 PLATAFORMA ARAGUA DEMOCRÁTICA PLAD ARAGUA
48 RED DE ARAGUA RDA ARAGUA
49 CARABOBEÑOS POR CARABOBO CPC CARABOBO
50 CONSTRUYENDO CAMINOS CC CARABOBO
51 FUERZA VECINAL FV MIRANDA
52 NUEVO LIDERAZGO VECINAL NLV MIRANDA
53 PARTIDO DE ACCIÓN ZULIANA PAZ ZULIA

Organizaciones indígenas nacionales:

NRO. DESCRIPCIÓN SIGLAS
1 CONSEJO NACIONAL INDIO DE VENEZUELA CONIVE
2 AGRUPACION INDIGENA EVOLUCION EVOLUCIÓN
3 ASOCIACION CIVIL CÁTEDRA GUAICAIPURO CÁTEDRA GUAICAIPURO
4 MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE VENEZUELA MOPIVE
5 PARLAMENTO INDIGENA DE VENEZUELA PARLINVE
6 ORGANIZACIÓN SOCIALISTA INDIGENA BOLIVARIANA UNIDA OSIBU

Organizaciones indígenas regionales:

NRO. DESCRIPCIÓN SIGLAS
1 ORGANIZACION REGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DE AMAZONAS ORPIA
2 FEDERACION INDIGENA BOLIVARIANA DEL ESTADO ANZOATEGUI, CACIQUE CAYAURIMA FEDECAYAURIMA
3 FUNDACION PARA LA CAPACITACION, INTEGRACION Y DIGNIFICACION DEL INDIGENA FUNDACIDI
4 FEDERACION INDIGENA DEL ESTADO BOLIVAR FIEB
5 COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO DE YURUANI MOVIMIENTO AL SOCIALISMO KUMARAKAPAY
6 ASOCIACION CIVIL INDIGENA SANTA BARBARA DE TAPIRIN ASOCINSABAT
7 COMUNIDAD INDIGENA CHAIMA AMANITA AMANITA
8 ASOCIACIÓN CIVIL INDIGENA WARAO MARAISA KOJOTUKA MARAISA K
9 ASOCIACION CIVIL INDIGENA CHAIMA LIBRES SOCIALISTA ACICHILSO
10 FEDERACION COMUNAL INDIGENA KARIÑA NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION DE LA MESETA DE SANTE FE ORGANIZACIÓN RENOVADORA AUTENTICA  FCIKNSCMSES
11 COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIO MARAISA KOJOTUKA
12 COOPERATIVA DE TRANSPORTE KALAIIRA WAYUU RS KALAIIRA
13 FEDERACIÓN INDIGENISTA DE VENEZUELA FEINVE
14 FUNDACION GUAJIRA VENEZOLANA GUAJIRAVEN
15 ASOCIACION CIVIL UNICA DE COMERCIANTES INDIGENAS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASOCOINBO
16 SOCIEDAD INDÍGENA SOCIEDAD INDÍGENA
17 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA GUAJIRA FUNDAPAEZ
18 ASOCIACION DE PRODUCTORES SALINEROS INDIGENAS APRISAL


 

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La fuente original de este documento es:
Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)

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