Mérida: E/S atenderán solo a sectores priorizados en cuarentena radical esta semana

E/Satenderán solo a sectores priorizados en cuarentena radical en Mérida Credito: (Prensa CorpoMérida

5 de julio de 2020.-La Mesa Técnica del Combustible de Mérida (MTC), acordó una serie de acciones a partir de este lunes, cuando arranca la cuarentena radical en la entidad, a propósito del incremento de casos COVID-19, que obligaron al gobierno bolivariano a tomar esta decisión, por lo que las estaciones de servicios funcionarán solo para atender a los sectores priorizados, informó una nota de Prensa Corpomérida.



En los municipios Libertador, Campo Elías y Sucre trabajarán de lunes a viernes; mientras que en las demás jurisdicciones lunes, miércoles y viernes, en la semana del seis al 13 de julio, para apoyar al personal médico de guardia, vehículos institucionales rotulados de servicios estratégicos, operadores de planta de guardia, medios de comunicación, productores con guía de movilización vegetal y animal emitida por el ente competente y organismos de seguridad.



E/S activas por municipio



Las E/S activas son, en Libertador, La Mata (vehículos de carga); Diba (institucionales); y Los Próceres (organismos de seguridad). En Campo Elías, El Trapiche (organismos de seguridad); Centenario (restos de los sectores). En Sucre, La Rápida (vehículos a gasolina); Virgen de La Milagrosa (vehículos a gasoil).



En Antonio Pinto Salinas, la E/S será El Calvario; mientras que el Tovar, San Diego; en Rivas Dávila abrirá la estación Bailadores; en Zea estará activa Murmuquena; en Alberto Adriani será Aeropuerto; mientras que en Obispo Ramos de Lora, La Rinconada.



Además, en Andrés Bello funcionará la E/S Coromoto; en Caracciolo Parra y Olmedo, Caracas; Tulio Febres Cordero, Julio César Salas, Justo Briceño y Miranda, están por definir.



Horario de 7:00 am a 12:00 m

Para Pueblo Llano y Cardenal Quintero activarán la E/S Mitisus; en Rangel estará abierta Apartaderos; y en Santos Marquina, Los Llanitos de Tabay. El horario establecido es de 7:00 am y 12:00 del mediodía, en esta semana de cuarentena radical en Mérida, como parte de las políticas de prevención de la COVID-19, para evitar la propagación. Cualquier otra acción no reflejada en el acuerdo, se consultará con la MTC.