Mérida: Autoridades realizan trabajo de radicalización de la cuarentena durante esta semana

5 de julio de 2020.-Las autoridades nacionales han venido anunciando en los últimos días un incremento en los casos del Coronavirus en el estado Mérida, ante esto el protector de la entidad expresó que el pueblo venezolano y el merideño está librando una de las peores batallas, que no es otra sino la lucha incansable en contra de la COVID-19 y por eso es necesario que se redoblen las medidas de radicalización de la cuarentena.



Cómplices inconscientes



Destacó Guzmán que los enemigos más difíciles de derrocar en esta lucha son los cómplices de la COVID-19, esos que salen a la calle sin tapabocas y no cumplen las medidas de prevención sin importarles que pueden contagiar a sus familias y enfrentarse a consecuencias mortales.



Llamado a reforzar la contención



Guzmán hizo un llamado a las autoridades civiles y militares para que se sumen al trabajo de radicalización de la cuarentena redoblando esfuerzos para hacer cumplir las medidas de prevención en cada rincón de la geografía merideña.



Dijo que es necesario que el ciudadano haga caso a las medidas preventivas y tome conciencia porque esto es un virus que no distingue ningún aspecto, "basta de ignorancia y de indiferencia, usen el tapabocas porque sino acabarán con sus vidas y las de sus familias".



Toma de acciones jurídicas



Exhortó al presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida (CLEBM), Jesús Araque, y a la presidenta del Concejo Municipal de Libertador, Grenys Uzcategui, para que analicen la situación y revisen si es posible legislar, para establecer sanciones legales y jurídicas en contra de quienes no cumplan con las medidas de prevención, "tenemos que radicalizar toda la cuarentena para proteger al pueblo de Mérida".



Tovar y el Vigía epicentros en Mérida



El protector señaló que El Vigía Y Tovar son los nuevos epicentros de la pandemia en la entidad, "recuerden que estos municipios hace dos semanas atrás tenían uno y dos casos y hoy miren como han incrementado los contagios, no podemos esperar a que en las demás localidades sigan aumentando el número de pacientes enfermos con este virus, esta es una batalla que todos unidos debemos librar hasta que derrotemos la enfermedad y solo lo lograremos cumpliendo la cuarentena".