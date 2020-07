Pedro Carreño: Guyana tiene que dirimir la disputa por el Esequibo con Venezuela

2 de julio de 2020.- Este miércoles durante la transmisión de Desenlaces por TVES, Carreño ratificó la decisión soberana del gobierno nacional de no acudir a la audiencia telemática convocada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y a no reconocer la jurisdicción del mencionado organismo sobre la controversia que existe sobre el territorio Esequibo entre Venezuela y Guyana.

Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, señaló que la Cancillería venezolana explicó de forma amplia sus intenciones de solucionar la controversia de forma pacífica tal como lo establece el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas.

Carreño comentó que los venezolanos, especialmente los opositores deben entender que la decisión del gobierno venezolano obedece en primer lugar al Acuerdo de Ginebra de 1966, aún vigente, que sostiene que Guyana y Venezuela son los que deben dirimir el caso.

Agregó que si se toma en cuenta ese punto y que además, ni Venezuela ni Guyana firmaron el pacto de Bogotá de 1948, puesto que éste último ni siquiera gozaba de independencia, se sustenta aún más el desconocimiento de nuestro país acerca de la jurisdicción de la CIJ para resolver dicha controversia.

Por otra parte, refirió que la demanda de Guyana no es un hecho aislado pues forma parte de la "Operación Tenaza" perpetrada por EE.UU para intervenir Venezuela valiéndose de esa nación y a Colombia como flancos para ver realizado su objetivo, en el caso de éste último utilizado como portaviones norteamericano.

Libérrima y soberana decisión del gobierno iraní que emitió la orden de arresto contra Donald Trump

Carreño destacó que el Gobierno de Irán emitió orden de arresto y una alerta de código rojo ante Interpol contra el presidente de EE.UU, Donald Trump por su vinculación en el asesinato del general Qassem Soleimani, decisión que calificó como libérrima y soberana.

PSUV listo para la batalla de cara a las parlamentarias

Carreño afirmó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está "listo para la batalla" de cara a las elecciones parlamentarias a realizarse en diciembre de este año, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Precisó que se amplió la base poblacional de 167 a 277 diputados y diputadas, con más de 28 organizaciones nacionales con derecho a participar en los comicios y se mantienen así, las 87 circunscripciones electorales, de acuerdo a la normativa planteada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y aprobada por el máximo ente electoral.

Refirió por otra parte, que de no ser por la elección de la ANC en 2017 Venezuela "estaría en un Estado de Guerra" asimismo, apuntó que "es hora que el pueblo dirima sus problemas mediante el voto".

La "Venezuela Libre" de John Bolton

En la nueva entrega de Desenlaces, Carreño desglosó nuevamente las acciones golpistas que llevó a cabo el presidente de EE.UU Donald Trump, según lo revelado por su exsecretario de Estado, John Bolton en su libro "The Room Where it happened" específicamente en el capítulo 9 "Venezuela Libre".

En el mencionado, Bolton revela que Juanito Alimaña cedió ante la petición del vicepresidente estadounidense Mike Pence, a fin de garantizarle el petróleo a ese país una vez se auto juramentara como presidente de Venezuela.

De acuerdo a Bolton, Trump aseguraba que "quería quedarse con Venezuela" porque según ellos "este territorio y las riquezas le pertenecen a Estados Unidos" en ese sentido, no solo auparon al diputado venezolano a auto juramentarse en una plaza pública sino que emprendieron sanciones y acciones contra el gobierno venezolano para materializar el golpe de Estado.

De la fallida entrega de ayuda humanitaria del 23 de febrero de 2019, Bolton en su libro exculpa a Trump del fracaso y responsabiliza de la fracasada incursión al presidente de Colombia, Iván Duque y a su embajador en EE.UU, Francisco Santos por aupar "el proyecto".

Por otra parte, Bolton señala la poca atención prestada por el gobierno de Barack Obama a Cuba, Nicaragua y Venezuela durante sus ocho años frente a la presidencia, critica en sus líneas que el otrora presidente haya permitido que dichos pueblos decidieran libremente durante ese tiempo sus destinos por la vía democrática.

En ese sentido, Carreño añadió que de cara a un nuevo proceso electoral en Venezuela "no esperamos que reconozcan elecciones porque cuando un resultado le es positivo a la derecha para ellos está bien, pero de lo contrario, satanizan al ente rector, satanizan al pueblo y finalmente desconocen los resultados" puntualizó.