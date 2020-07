(VIDEO) ¿Qué pasa en La Comuna El Maizal?

Jueves, 02 de julio de 2020.- De nuevo la Comuna El Maizal está en las noticias, está vez por el intento fallido de la gente del Municipio Simón Planas de tomar la unidad de producción Maisanta, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo Obrero Campesino y Comunal, dependiente de ese municipio del estado Lara, para darle una idea a quienes no conocen a la Comuna El Maizal ofrecemos el siguiente video.



En el mes de enero de este año de Coronavirus, todavía no se había extendido, los de TATUY TVC publicaron este trabajo producido por ellos, que hoy ofrecemos a a aporreadores y aporreadoras que no han tenido oportunidad de verlo y que sintetiza lo que es la Comuna El Maizal, Ángel Prado vocero de la Comuna explica de que se trata.



La Comuna El Maizal es un referente nacional que demuestra la capacidad real del movimiento comunero de gestionar eficientemente medios de producción, de la mano con un intenso ejercicio de organización popular y construcción de la conciencia del deber social.



El Maizal está conformado por 22 Consejos Comunales tanto del estado Lara como del Estado Portuguesa, que ubican a la producción agrícola como su actividad económica central, con rubros como maíz, café, leguminosas, leche, quesos. También se dedican a la cría de ganado bovino y porcino.



Cuentan con tres unidades productivas: la Empresa Ezequiel Zamora que se dedica a la producción y procesamiento de más de un millón de kilogramos de maiz al año. Por otro lado, la comuna logró recuperar una finca en la que constituyeron la Empresa Argimiro Gabaldón, e igualmente lograron rescatar del abandono la Empresa Porcinos del Alba, que hoy lleva el nombre Porcinos El Maizal.



La Comuna El Maizal se ha preocupado por la resolución de problemas sociales que afectan a las comunidades que integran la comuna, logrando reparaciones de infraestructura, vialidad, acceso a alimentos a bajo costo, etc.



Cuentan además con una Escuela de Formación Política, Ideológica y Técnica, que con apoyo del Frente Cultural de Izquierda, han atendido a más de 60o personas en su primer año de funcionamiento, a través de seminarios, cursos y talleres. Igualmente vienen trabajando en seminarios dirigidos a niños y niñas que han denominado "Maizalitos".



La Comuna El Maizal apuesta por una alternativa política, social y económica coherente con las ideas del Comandante Chávez y su construcción programática en torno al Estado Comunal, lejos de los pactos, negociaciones y alianzas que con el capital privado viene impulsando el gobierno.



Licencia

Licencia de atribución de Creative Commons (permite reutilización)





Noticia relacionada: Comuna El Maizal recuperó el espacio de la unidad de producción Maisanta

Vea el documental "El Maizal, semilla de la patria socialista" realizado por TatuyTV

La Comuna El Maizal es ejemplo de desarrollo comunal productivo para toda Venezuela