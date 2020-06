(VIDEO) Elecciones parlamentarias: Más de 70 organizaciones políticas nacionales y regionales presentaron propuestas ante el CNE

29.06.20 - Más de 70 organizaciones políticas nacionales y regionales de todo el espectro ideológico hicieron la presentación física de sus propuestas para las próximas elecciones parlamentarias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).Así lo confirmó el equipo periodístico de VTV, que constató la visita de representantes de 27 partidos nacionales, 38 regionales y 6 de los pueblos indígenas, que acudieron este lunes a entregar sus ideas. La nueva junta directiva del Poder Electoral las evaluará para su eventual incorporación en el proceso comicial que se prevé desarrollar en diciembre.Guardando las medidas epidemiológicas y sanitarias ante la pandemia, los representantes políticos se hicieron presentes para consignar los documentos. Desde el viernes, el Poder Electoral abrió la vía electrónica para la recepción de estas iniciativas, y este lunes de manera presencial y física.Entre las ideas y propuestas, las organizaciones políticas están interesadas en el tema de la representación proporcional, el voto personalizado y la campaña atípica que deberán afrontar las candidaturas ante el escenario por el Coronavirus.Otros partidos políticos dijeron que se deben realizar adecuaciones sociales y demográficas ante el aumento de electores este año.Todos los representantes mostraron su confianza en la Junta designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la omisión legislativa de la Asamblea Nacional (AN) que se mantiene en desacato, así como su interés en participar en los comicios con sus candidatos.Segundo Meléndez, del partido MAS, comentó que esta actividad decidida por los árbitros electorales para que los factores políticos se expresen, es una “ayuda a la transparencia y confiabilidad del proceso; que haya amplísima participación de los venezolanos en estas elecciones”.Igual impresión tiene el Secretario General nacional del partido PJ, Miguel Ponce, quien ante las cámaras de VTV hizo un llamado a los venezolanos a participar en las parlamentarias. Destacó que los sectores que llaman a la abstención no traen beneficios al país, y aún cuando él mismo fue un abstencionista, en “cumplimiento disciplinado” de esa orden en procesos pasados, reconoció que “eso no deja nada positivo ni siquiera a la oposición”.Por su parte el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), José Villarroel, informó que la tolda roja apoya el aumento de la cantidad de cargos parlamentarios de acuerdo a la proporcionalidad, pero respetando la voz del pueblo. Explicó que la elección proporcional no debe afectar las candidaturas nominales, por nombres, para que se mantenga la elección popular por las personas “que ejercen su trabajo en el circuito donde vive el elector”.La nueva Junta Directiva del CNE ya ha instalado sus órganos subalternos (Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Financiamiento y Participación Política) y el proceso hacia los comicios parlamentarios está por buen camino, según los representantes de los partidos políticos.