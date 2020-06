Absoluta indiferencia ante bote de agua que tiene más de un año en La Cañada parroquia 23 de Enero

28 de junio de 2020.- Indiferentes se mantienen las autoridades del Ministerio para la Atención de las Aguas, ante el bote de agua que se registra desde hace más de un año en la Calle Real de La Cañada, en la parroquia 23 de Enero de Caracas.

En reiteradas oportunidades se ha denunciado esta irregularidad, tomando en cuenta que comunidades cercanas están carentes de agua, sin embargo la situación persiste. A los usuarios de la vía les preocupa no solo el agua botándose, sino los daños en el asfalto que imposibilitan el tránsito por allí con normalidad.

Vecinos solicitan al Ministerio para las aguas y a la Alcaldía del Municipio Libertador se aboquen a resolver las problemáticas que se derivan de la falta de atención hacia la parroquia. "Un bote de agua permanente no solo es un crimen desde el punto de vista ecológico, sino que es un foco permanente de contagio de enfermedades como el dengue. No se pùede entender la "radicalización" de la cuarentena cuando solo ha servido para amedrentar y reprimir a los habitantes de la popular parroquia, mientras que los problemas más básicos son objeto de la total indiferencia. En el sector La Cañada del 23 de Enero la recolección de basura es deficiente, los árboles no han sido podados y mantienen a la población en vilo. En la entrada del bloque 15 se encuentra una gruesa rama enredada y sostenida por unos cables que pueden ocasionar una tragedia, el bote de agua, precisamente en el lugar por sonde pasa a diario la concejala del sector quien pareciera que volteara para el otro lado cuando de estos problemas se trata". Asi finalizan los vecinos denunciantes. Miles de litros de agua se pierden al día en el lugar y esto parece no importarle a las autoridades competentes.