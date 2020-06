Wall Street Journal: Leopoldo López planificó contratación de mercenarios para derrocar al presidente Maduro

27 de junio de 2020.- El diario estadounidense The Wall Street Journal reveló este viernes que el prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, estuvo encargado por meses de contratar mercenarios, con el fin de derrocar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.



Según el diario, López — autor del plan golpista La Salida, en 2014 — consideró aproximadamente seis propuestas de mercenarios y contratistas, que ejecutarían diferentes incursiones militares y provocar una posible rebelión dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y lograr derrocar al jefe de Estado venezolano.



Entre los mercenarios, se encuentra uno de los involucrados en la incursión paramilitar frustrada el pasado 3 de mayo; entre los que se encuentran dos exboinas verdes estadounidenses; quienes declararon que pertenecían a la seguridad del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.



A mediados de mayo, el Gobierno Nacional denunció los nexos entre López con los mercenarios y los desertores que participaron en la Operación Gedeón, que pretendía el asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro.



Los nexos con Leopoldo López fue evidenciada en un audio presentado por el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en donde el desertor Clíver Alcalá — acusado de narcotráfico —, aseveró que "la gente de Leopoldo" le presentó a Jordan Goudreau, dueño de la empresa Silvercorp, involucrada en la intentona golpista.



Por esta incursión — refiere el medio estadounidense —, fueron "asesinados" ocho mercenarios. Por su parte, el Mandatario Nacional informó — a principios de junio — que fueron detenidos 57 de los 62 mercenarios involucrados en la intentona golpista, que tenía como fin ejecutar un golpe de Estado y asesinar al mandatario venezolano.



Tras darse a conocer la noticia, varios socios de López, y de también del autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó; dijeron que una maniobra del Gobierno Nacional; no obstante; las investigaciones llevadas a cabo por el diario estadounidense y el Ejecutivo, muestran los nexos con ambos personajes.



Luego de este acto fallido, indica The Wall Street Journal, muchos diplomáticos cuestionaron su apoyo a Guaidó, y a los sectores de la derecha, así como aseveraron que este grupo debió apegarse a las negociaciones con el mandatario venezolano.



“Guaidó ha dañado sus credenciales democráticas”, dijo un diplomático europeo de alto rango que trabajó en la política de Venezuela. “Da la impresión de que está tratando de montar dos caballos, uno por la vía de la negociación y otro más por la vía del golpe de Estado”, reseña el medio.



Cabe destacar que varios representantes de la oposición, entre ellos Humberto Calderón Berti — enviado de Guaidó a Colombia, hasta el año pasado —; aseveraron que el más grande error que ha cometido la oposición "es respaldar a Leopoldo López”.



“Al final, solo está dañando a Guaidó. Tiene que haber una rectificación de la estrategia, del liderazgo”, aseveró Berti, tras renunciar a su cargo de "enviado".



