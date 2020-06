(VIDEO) La única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios, aquí no hay medias tintas

Viernes, 26 de junio de 2020.- Esta corta, pero sustanciosa producción de TATUY TVC ( www.tatuytv.org) nos recuerda algunas palabras pronunciadas en un pasado reciente, el 07 de febrero del 2010, esta es una Revolución joven, palabras que no debemos olvidar y que tenemos que tener siempre presentes.La única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios, aquí no hay medias tintas, de esta forma se expresó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías.Con esa burguesía apátrida, con esos grupos fascistas, no hay acuerdo posible, no hay acuerdo posible.Es una lucha profunda, es una lucha de clases.Toda la historia de la humanidad está signada por la Lucha de Clases, acotó, haciendo referencia a Carlos Marx.Cada quien escoja el bando, esta es una Lucha de Clases, no hay conciliación posible, cuando se trata de una Revolución verdadera.Esa es la única manera de profundizar y de fortalecer una Revolución como la Revolución Venezolana.