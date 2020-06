Lea las Efemérides del día de hoy 25 de junio

Credito: AVN

Tal día como hoy 25 de junio, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 25 de junio es el 176.º (centésimo septuagésimo sexto) día del año en el calendario gregoriano y el 177.º en los años bisiestos. Quedan 189 días para finalizar el año.



1. Día Mundial contra el Vitiligo.



2. Día Mundial Antitaurino.



3. Día de la Gente de Mar.



4. Elena Cornaro Piscopia (1646-1684) es la primera mujer que recibe un doctorado de filosofía en la Universidad de Padua (1678)



5. Nace Pedro León Torres (1788) Militar venezolano.



6. Muere Hipólita Bolívar (esclava que amamantó a Simón Bolívar) (1835).



7. Comienza el bloqueo de Berlín (1948)



8. Se publica El Diario de Ana Frank (1947).



9. La familia Eraso, dona al Estado venezolano la Quinta de Anauco para que sirva como sede del Museo de Arte

Colonial (1958).



10. Nace George Michael (1963) | Cantante y productor inglés.



11. Primer programa mundial de televisión vía satélite: Our World (1967).



12. Última actuación en televisión de la banda británica de rock The Beatles, donde graban All you need is love (1967)



13. Última edición de Mafalda (1973).



14. Croacia y Eslovenia se independizan de Yugoslavia (1991).



15. La nave no tripulada rusa nave Progress (utilizada para llevar víveres y combustible a las estaciones espaciales) choca con la estación espacial rusa Mir (1997)



16. Microsoft lanza Windows 98 (1998).



17. En Venezuela, Se inaugura la Cadena de Centros Comerciales Metrópolis Shopping Center (2001).



18. En Venezuela, el Presidente Hugo Chávez crea la Misión Negra Hipólita, programa social de atención integral y rehabilitación a las personas en situación de calle (2006)



19. En Venezuela, se inaugura el Centro Sambil Barquisimeto (2008).



20. En EEUU muere Michael Jackson (2009) Cantante, compositor, bailarín y filántropo estadounidense.