Desenlaces con Pedro Carreño: designación del CNE dará paso a elecciones en Venezuela

25 de junio de 2020.- Este miércoles durante la transmisión de Desenlaces por TVES, Carreño celebró la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acto que dará paso a la realización de elecciones en Venezuela, pese a los intentos de algunos sectores de la derecha de deslegitimar el acto.

Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, afirmó que la derecha burguesa solo acude a elecciones para legalizar acciones desestabilizadoras del país y cuando un resultado electoral no les es favorable, arremeten contra el árbitro y finalmente desconocen los resultados por eso "no esperemos que ellos reconozcan el acto de la sala constitucional".

Ante las acusaciones de la oposición, es preciso dejar claro que "todas las tarjetas nacionales y regionales estarán habilitadas cuando así lo determine el ente rector".

Destacó que la decisión del TSJ se da en el marco de la mesa de diálogo nacional impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro que en un máximo acto de tolerancia, respaldó la remoción de los rectores del organismo electoral a petición de los representantes de la oposición, entre ellos diputados del a AN que aún se mantienen en desacato y que aún así no designó a nadie, salvo un incipiente comité que no llegó a nada, sostuvo.

Indicó que mientras el gobierno nacional lucha por preservar la paz y el bienestar del pueblo, todavía hay sectores de la derecha que trabajan únicamente para promover la aplicación de sanciones unilaterales contra nuestro país por parte de fuerzas extranjeras.

CIJ y la operación tenaza

Por otra parte, Carreño se refirió a la convocatoria que hiciera la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pautada para el próximo 30 de junio, como una forma de causar una nueva desavenencia entre Guyana y Venezuela, a propósito de la denuncia que hiciera el país vecino en 2018 por el reclamo del territorio Esequibo.

Recordó que el canciller Jorge Arreaza, a través de un comunicado publicado en su cuenta Twitter, confirmó que Venezuela no asistirá a tal cita dado que el CIJ carece de criterio y jurisdicción sobre el asunto y aún así, desconoce que el Esequibo le pertenece a Venezuela.

Mencionó que Venezuela y Guyana no forman parte del pacto de Bogotá, por lo tanto no es una obligación participar en el acto del Tribunal Internacional que carece de facultad jurídica, y que lo que se busca es aplicar la "Operación Tenaza".

"Venezuela libre" por John Bolton

Carreño también dio sus impresiones sobre el reciente libro publicado por el ex secretario de Estado de EE.UU, John Bolton al que señalaban de atacar supuestamente al presidente de ese país, Donald Trump pero por el contrario, pretende limpiar su imagen de cara a las elecciones presidenciales donde éste último pretende ser candidato.

En su libro "The room where it happened" dentro del capítulo 9 autodenominado "Venezuela Libre" Bolton acusa a Juan Guaidó de autoproclamarse presidente interino de nuestro país sin el consentimiento de EE.UU sin embargo, tanto ese país como el resto de los miembros del Grupo de Lima lo reconocían.

Carreño indicó que Bolton "asume el magnicidio" contra el presidente Maduro al tiempo, mencionó que Bolton reveló en sus líneas intenciones de "resucitar la doctrina Monroe" y el propósito de Trump de aplicar todas las opciones militares que fuesen necesarias, "a fin de quedarse con Venezuela".

Aunado a ello, Bolton revela en su "obra" que entre los planes de Estados Unidos se encontraba "llevar a los niveles más bajos la producción petrolera" atacando lo que calificaban ellos "el monopolio estatal" de PDVSA, que en parte se llevó a cabo, tras el desfalco de Citgo con consentimiento de Juanito Alimaña y posterior bloqueo económico al aplicar las sanciones unilaterales y coercitivas a Venezuela.

Señaló que el ex secretario de Estado, afirmó que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a un enfrentamiento con la Reserva Federal de ese país con tal de confiscarle los bienes a nuestra nación sin embargo, agregó que el gobierno bolivariano encabezado por el presidente Maduro se mantiene firme y realiza esfuerzos titánicos por el pueblo y para satisfacer al pueblo.