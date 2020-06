(VIDEO) Presidente Maduro anunció su disponibilidad a someter su cargo a un referéndum revocatorio en 2022

24.06.20 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a medirse en las urnas si los ciudadanos recogen las firmas que establece la Constitución para convocar un referendo revocatorio de su mandato en el 2022.



"En el año 2022, el 10 de enero se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a calles y pedir las firmas al pueblo, y si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referendo revocatorio iremos a referendo revocatorio a medirnos en las urnas electorales", expresó el jefe de Estado durante un acto en Caracas por los 199 años de la Batalla de Carabobo.



Maduro reiteró que en Venezuela quien decide son los ciudadanos a través de voto y no el Gobierno de Estados Unidos.



"Será el pueblo quien decida no será un puñado de golpistas, no será el Gobierno de Estados Unidos, en Venezuela quien decide, quien pone y quien quita es el soberano pueblo a través del voto, no hay Donald Trump, no hay Joe Biden (candidato presidencial demócrata y expresidente de EEUU)", sostuvo.



De igual manera, el presidente reiteró que este año se realizarán las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).



"Este año por obligación constitucional debemos ir a un proceso electoral para dirimir nuestras diferencias con el voto popular y ratifico la consigna frente a las diferencias, frente a las dificultades: votos sí, balas no, Constitución sí, golpe no", señaló.



El mandatario manifestó que para el próximo año están previstos los comicios para la renovación de los gobernadores y alcaldes.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó el 12 de junio a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras declarar la omisión legislativa del parlamento.



La nueva directiva del CNE se encargará de preparar las elecciones parlamentarias, que de acuerdo con los períodos establecidos en la Constitución deberían realizarse a finales de este año.