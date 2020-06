Desprendimiento de gruesas ramas de árbol pone en serio riesgo a transeuntes del 23 de Enero

25 de junio de 2020.- .En la entrada del bloque 15, del sector La Cañada del 23 de Enero se encuentra un árbol de Cují, cuyas ramas se están desprendiendo. Este miércoles 24 de junio una de sus ramas se desprendió y ahora se encuentra enredada en una madeja de cables aumentando aun más el riesgo para quienes transitan por el lugar.

"No ocuparse de los árboles puede ser tener lamentables consecuencias. No es un tema menor, un árbol que no se poda con la regularidad requerida ocasiona la caída y la eliminación temprana de los árboles. Cuando se realiza incorrectamente, la poda puede dañar la salud, la estabilidad y la apariencia del árbol y empeorar las cosas. Un lamentable y triste ejemplo de esto fue lo que ocurrió recientemente en la parroquia Sucre en la que un árbol cayó y le cegó la vida a un niño de 4 años. No podemos esperar a que ocurran tragedias como estas para que las autoridades se ocupen. Representantes de la comunidad, que son parte de la Junta de Condominio, han realizado las diligencias pertinentes, sin embargo la indiferencia ha sido la respuesta a esta situación" agregan los vecinos del bloque 15, una vez más afectados por lo que ellos consideran "el incumplimiento de atribuciones básicas de las autoridades competentes".

Hacen un llamado urgente a Érika Farías, alcaldesa del Municipio Libertador y finalizan diciendo: "Hay varias consecuencias de no llevar a cabo un programa de poda regular. Cuando se ejecutan apropiadamente las podas y mantenimiento de los árboles, los beneficios incluyen la reducción del riesgo de caída de ramas y árboles enteros. No esperen a que ocurra una tragedia que se puede evitar con el simple hecho de enviar una cuadrilla y hacer la poda de los árboles del sector"