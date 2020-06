"Radicalización de Cuarentena confirma improvisación y bandazos del Gobierno en manejo de la Pandemia"

24 de junio de 2020.-

Ante el incremento exponencial de los números de contagiados del Coronavirus, como ha quedado en evidencia en las últimas semanas, además de los eventuales peligros a conjurar que amenazan a la población y otros aspectos importantes de la presencia del Covid19 en Venezuela, desde Aporrea.org nos hemos comunicado con el dirigente sindical y trabajador del Sector Salud Thony Navas Nieves, Presidente de Sirtrasalud Dtto Capital, para conocer sus apreciaciones de cómo desde el desde el gobierno se ha venido manejando está pandemia.

Aporrea.org: ¿Cómo han valorado desde Sirtrasalud Dtto Capital, las recientes medidas de Radicalización de la Cuarentena, que las autoridades han tomado para encarar el incremento en el número de contagiados?

Thony Navas: El giro que ha dado el gobierno en este sentido contrasta grotescamente con la medida de Flexibilización de la Cuarentena que había anunciado y que estaba vigente hasta hace poco. Por cierto, anuncios inexplicables de Flexibilización inscritos en un pretendido Plan de Normalización controlada, puesto que tanto la OMS como las Academias de las diferentes Ciencias Naturales y Sociales habían advertido y pronosticado un drástico incremento en el número de contagios para estos meses, así como también del desplazamiento del Virus hacia Suramérica convirtiendo a esta región en el nuevo foco mundial de la enfermedad. Por esta razón decimos con todas las letras que está última medida de Cuarentena Radical confirma la improvisación y los bandazos del gobierno en su manejo de la pandemia. Todavía más, hemos denunciado la orientación autoritaria y represiva por parte de las autoridades a la jornada contra la pandemia y que se expresó en la respuesta que le dieron, algunos personajes de la cúpula gobernante, a los miembros de las mencionadas Academias cuando estos opinaron públicamente sobre el aumento de la curva de contagio entre los meses de junio a septiembre y fueron amenazados torpemente con la "Operación Tum Tum". Ahora la realidad les ha dado en la cara y han tenido que llamar a una Radicalización de la Cuarentena, pero en peores condiciones de vida para la población: con salarios destruidos, hiperinflación, sin comida y con precarios servicios de agua, gas, electricidad, comunicaciones, transportes y otros. Ante esta situación agravada, hemos lanzado la consigna: ¡Cuarentena con Hambre, No Funciona!

Aporrea.org: Pero ¿cuáles serían las razones del gobierno para haber anunciado anteriormente la Flexibilización de la Cuarentena?

Thony Navas: Creemos que por una parte se le está haciendo una concesión a los sectores empresariales, sobre todo del comercio. Y en segundo término, irle abriendo camino a la participación electoral, sin tomar en cuenta la disposición de la población a concurrir a una contienda electoral en medio de esta crisis generalizada que viven las familias trabajadoras, lo cual desnuda una gran irresponsabilidad al exponerlas a esta al riesgo de contagio y sus consecuencias, todo con el despropósito subalterno de resolver el grave problema de legitimidad que tiene el gobierno y que se profundiza ante la inexistencia de medidas de emergencia, que el gobierno es el responsable de resolver y que ya se ha convertido en un problema excepcional de Vida que requiere, y con urgencia: medidas de carácter humanitario.

Aporrea. org: ¿Sobre qué otros aspectos en el manejo de la pandemia, según su opinión, valdría la pena hacer un balance?

Thony Navas: Bueno, en verdad son muchos aspectos. Pero comencemos por destacar que la presencia del Coronavirus en nuestro país es todavía temprana, de allí que no se hayan presentado casos en la magnitud, en términos de estragos y fallecidos, como los causados en países vecinos como Ecuador, Brasil, Chile, Perú… por ejemplo. Esta tardanza está relacionada con la muy particular situación de aguda crisis económica, social y política la cual ha propiciado un Aislamiento Internacional de nuestro país sin precedentes: desde hace más de 5 años se ha producido un descenso significativo de pasajeros venidos de los que hasta hace poco eran los principales focos de contagio mundial. En este sentido y comparativamente, cualquier país de Latinoamérica ha tenido mayor número de pasajeros que Venezuela y, por supuesto, mayor posibilidad de contagios. Lo que echa por tierra, una supuesta eficiencia y capacidad en el manejo de la pandemia de la que se jactan las autoridades venezolanas. Ello está muy relacionado con otro aspecto como la clasificación que le han dado a los casos de contagios, los cuales han dividido tendenciosamente en: "Importados y Comunitarios". Y decimos tendenciosamente, porque a fin de cuentas lo que de verdad debe interesar es la cifra global de estos contagios. Pues en una Pandemia, como se puede inferir, ningún caso es auténticamente autónomo. De allí, que el propósito del gobierno en insistir en tal división para posesionar su tesis del conspirativismo y como siempre evadir con ella sus responsabilidades en la propagación del virus, así como también, en la inocultable situación de ruina y deterioro de la salud pública venezolana desde su infraestructura, es decir, la lamentable condiciones de los hospitales hasta la miserable situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras. En el caso de los contagiados bajo la condición de "Importados", salvó los que son repatriados por el programa "vuelta a la patria", los demás , la mayoría de estos compatriotas, reciben un trato discriminatorio, incluso, como "apátridas" o "traidores". Los "Comunitarios" tampoco es que reciben una atención óptima como deberían, hay dantescos testimonios audiovisuales como por ejemplo el de los pacientes del 5to. Piso del Hospital Universitario de Maracaibo, abandonados y dejados a su suerte, así como también en el Hospital del IVSS de Guarenas. Como demostración de la incapacidad y falta de experticia en el manejo y control de los brotes surgidos, podemos ejemplificar la situación desastrosa con lo sucedido en la sede principal del Ministerio de Salud, donde según versiones extraoficiales se habla de más de un centenar de contagiados. Otro tema importante a evaluar ha sido el de las "pruebas de despistaje". La OMS hizo público su señalamiento en cuanto a que las autoridades de salud en Venezuela utilizaban un alto porcentaje de pruebas rápidas para el despistaje, mientras que solo menos de un 5% era de PCR. Por lo que las estadísticas presentadas contenían tales inconsistencias. Igualmente, las cifras diarias hechas públicas carecen de lógica y presentan saltos que no guardan relación entre sí, lo que hace pensar en una manipulación de las mismas. Por último queremos insistir en señalar que se ha dejado a los cuerpos policiales, militares y a los llamados colectivos, algo de lo cual no tienen la menor competencia, como lo son las actividades de Promoción y Prevención de la Salud. Estos cuerpos no tienen reflejos pedagógicos por su acentuado carácter represivo para cumplir incluso actividades de prevención del delito, menos aún para la promoción y prevención de la salud.

Aporrea.org: ¿Qué nos pueden decir sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras, y las exigencias en función de reivindicar sus condiciones de vida y su papel?

Thony Navas: No nos podemos limitar a ver la situación solo de quiénes laboramos en el Sector Salud, debemos reivindicar como un todo nuestra condición como clase que vive únicamente de su trabajo e impulsar la Unidad de Clase para contribuir a resolver la tragedia social que vivimos y para enfrentar los grandes peligros que corren nuestras familias. Y esa Unidad del Pueblo Trabajador nos impone intensificar la lucha. Por eso reiteramos en proponerles a todos nuestros hermanos de clase de la salud, del sector público, privado, sector informal y sectores populares la Unidad sobre un Plan de Lucha y Movilización, aún en las actuales circunstancias, para levantar las Exigencias de Emergencia ante lo que ya se ha convertido en una Crisis Humanitaria. Y eso requiere que todos los Recursos del Estado se dirijan a que las Familias Trabajadoras, que son la inmensa mayoría de la Población, se les garantice un Salario Mínimo Vital como establece la Constitución en su Art. 91 para que puedan cubrir sus necesidades básicas durante la Pandemia. Y para ello, la burocracia en el gobierno y los capitalistas son los primeros responsables de pagar la crisis, no el Pueblo Trabajador… como trágicamente nos sucede. De hecho, la respuesta a las miserables condiciones de existencia de la población requiere ir más allá e imponer, por la vía de la Movilización del Pueblo, la instrumentación inmediata de un Plan de Emergencia de carácter Humanitario donde se conforme un Fondo Popular Especial para impulsar un plan de importación a gran escala de Alimentos y Medicinas, que se nutra de los aportes del dinero por el no pago de la deuda externa, de la suspensión de gastos militares, de la repatriación de dinero y bienes de los corruptos en el exterior, de un impuesto obligatorio a los empresarios y a las transnacionales, por el dinero proveniente de la explotación y administración exclusivas por parte del estado venezolano de la actividad Petrolera, rescindiendo de los contratos de las llamadas empresas Mixtas. Por la creación de la Renta de Cuarentena, destinada a mantener por ese periodo a quienes laboran en la Economía Informal y no pueden llevar sustento a sus hogares por el confinamiento. Que no sea utilizada la cuarentena para la restricción de las libertades democráticas y el derecho a la protesta. Planteamos la conformación de una Coordinación Nacional contra la Pandemia. Con la participación de los sindicatos, de las academias de ciencias sociales y naturales, de las universidades, con los distintos gremios profesionales, etc. Y en el marco de la solidaridad de clase exigir la inmediata libertad de Rodney Álvarez, Rubén González, Bartolo Guerra y demás trabajadores y trabajadoras detenidos por la lucha en defensa de sus hermanos de clase.